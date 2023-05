Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u prvom će izdanju Lige nacija igrati u skupini B Lige B protiv Finske, Rumunjske i Slovačke, odlučeno je ždrijebom u Nyonu.

Ekipe su podijeljene u tri lige, A, B i C, sukladno njihovim pozicijama u poretku koeficijenata ženskih reprezentacija određenom poslije natjecanja po skupinama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ove godine. Sve utakmice u ligaškoj fazi igraju se prema ligaškom sustavu.

Pobjednik skupine izborit će plasman u Ligu A u sljedećem izdanju Lige nacija, drugoplasirana ekipa razigravat će za ulazak u viši rang protiv jedne od trećeplasiranih ekipa iz Lige A, tri najbolje trećeplasirane ekipe igrat će protiv triju najboljih drugoplasiranih ekipa u Ligi C za ostanak u Ligi B, dok će posljednja reprezentacija ispasti izravno u Ligu C.

Utakmice u skupinama na rasporedu su od 20. do 26. rujna (1. i 2. kolo), od 25. do 31. listopada (3. i 4. kolo), odnosno od 29. studenoga do 5. prosinca (5. i 6. kolo). Dvoboji za promociju i ostanak igrat će se od 21. do 28. veljače 2024. godine.