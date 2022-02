I njega su šokirale jutrošnje vijesti o ratu u Ukrajini. Poznati hrvatski nogometni trener, nekad priznati reprezentativac Hrvatske Nikola Jurčević, ostao je zatečen dramatičnim prizorima koji dolaze iz ratom pogođene Ukrajine, koja je napadnuta od strane Putinove Rusije. Slike i snimke ratnog vihora koje dolaze iz te hrabre i ponosne zemlje, podsjetile su nas na Domovinski rat u Hrvatskoj. Putinova filozofija i potez stvaranja Velikog ruskog carstva, odnosno širenja i strateškog pozicioniranja na mapi onih najmoćnijih zemalja, podsjetili su na onaj Miloševićev bolesni naum stvaranja tzv. Velike Srbije i ratnog orgijanja po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini...

'Užas što se događa u Ukrajini'

"Užas, stvarno užas što se događa u Ukrajini. Gledam i ne vjerujem. Prestrašno, ne znam što bi rekao uopće. Mislio sam da će to sve biti natezanje, a ono eskalacija. Zemlja još velika, strašno", kazao nam je jutros popularni Jura, kojeg nismo zvali zbog ratnih tema, nego zbog hrvatskog nogometnog ratnika Šime Vrsaljka.

Nekadašnji senator u reprezentaciji Hrvatske sinoć je protiv Man Uniteda na Wanda Metropolitani briljirao za svoj Atletico u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka (1-1). Krajem prvog dijela je pogodio prečku glavom, imao je čitav niz dobrih reakcija, bio je jedan od najboljih igrača svoje momčadi. Utakmicu je započeo Vrsaljko na poziciji nešto između desnog beka - krila. Znači, bila je to uloga tzv. lažnog wingera, koji je puno radio u oba smjera na krilu, ali i vraćao se dosta u zadnju liniju. Branio je, napadao, ubacivao se. Impresionirao je i svog trenera Diega Simeonea, kao i javnost...

"U principu, bilo je to blizu njegove prirodne pozicije. Znači, da li igra klasičnog desnog beka s 4 iza, sa 5 ili neka modifikacija, ali ta njegova pozicija koju je jučer igrao protiv Man Uniteda jedna je od onih koje on može vrhunski pokriti, ali pod jednim uvjetom: Da je to onaj dobri stari Vrsaljko iz vremena hrvatske reprezentacije na SP-u. Vrsaljko koji je fit, koji je zdrav, koji je u potpunosti fizički spreman. To je jednostavno pozicija koja za svakog igrača, naravno za Vrsaljka, zahtjeva sto postotnu fizičku spremu svih igrača", govori nam Nikola Jurčević i nastavlja:

'Šime je u prošlosti imao puno problema'

"Nažalost, Šime je imao puno problema, nikako nije mogao uhvatiti ritam zbog dvije operacije itd. To nije bio Vrsaljko kojeg pamtimo iz onog vremena. Ova utakmica jučer, njegovo izdanje, daju nam jedan veliki optimizam i nadu da na toj poziciji u reprezentaciji dobijemo jednog sjajnog igrača u ovakvom izdanju. Samim time, u reprezentaciji bi smo eventualnim povratkom Šime Vrsaljka dobili još jednog igrača uz Juranovića koji može pokriti tu poziciju, na kojoj nemamo dovoljnu širinu, nismo baš nešto dobro pokriveni".

Šime Vrsaljka već dugo nema u reprezentaciji, točnije izbornik Zlatko Dalić ga ne zove, a razlog tome leži i u situaciji koja se dogodila još za vrijeme posljednjeg Eura. Šime Vrsaljko imao je status jednog od senatora, međutim, u jednom je trenutku šokirao Dalića, očito isfrustriran svojim statusom. Zamjerio je Šime izborniku što je odlučio da Josip Juranović bude starter sa Škotskom. Pale su teške riječi. Vrsaljko je pretjerao reakcijom prema izborniku, koji mu je to zamjerio. Nedavno se Šime ispričao i stavio na raspolaganje nacionalnoj momčadi. Je li došlo vrijeme za Vrsaljkov povratak u reprezentaciju?

'Vrsaljko samo mora nastaviti ovako igrati. Dalić sigurno nije zlopamtilo'

"Gledajte, Vrsaljko je puno puta pokazao svoj karakter i kvalitetu u reprezentaciji Hrvatske. Naravno da je to bio jedan 'incident' koji je izbornik Zlatko Dalić morao registrirati i na određeni način sankcionirati. Već sama ta izjava Vrsaljka govori da je Šime spreman, da se stavlja na raspolaganje Hrvatskoj. U principu sam siguran da Zlatko Dalić, koji na odličan način vodi nogometnu reprezentaciju Hrvatske, pazeći na ponašanje i atmosferu u momčadi, ta neka pravila igre i ponašanja. Dalić sigurno nije zlopamtilo. Ukoliko Vrsaljko bude nastavio s ovakvim igrama, taj mali incident između njega i Vrsaljka će se izgladiti i Šime će biti ponovno dio hrvatske nogometne reprezentacije. Kažem, samo ako nastavi s ovakvim igrama, to je preduvjet, da se koliko-toliko standardizira minutažom u Atleticu. Ovo što smo vidjeli jučer, budi optimizam".

Jura nam je za kraj objasnio kako je Šime Vrsaljko igrač koji ima jednu moć ponavljanja, dinamiku...

"Ovo što ste maloprije spomenuli plus dobar centaršut, to je pravi Šime Vrsaljko. Opet ponavljam, u situaciji kad je on zdrav, fizički potpuno spreman, njegova predstava protiv Man Uniteda pokazala je njegove kvalitete na koju smo mi naviknuli iz vremena kad je bio jedan od najvažnijih igrača Hrvatske".