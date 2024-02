Hajduk - Slaven Belupo

4-0

Hajduk: Lučić - Moufi, Šarlija, Uremović, Sigur - Kalik, Krovinović, Pukštas - Brekalo, Kalinić, Sahiti

Slaven Belupo: Sušak - Štefulj, Boras, Pilana, Bosec - Lepinjica, Agbekpornu - Caimacov, Mioč, Nongoh - Štrkalj

Tijek utakmice

U petoj minuti prvo uzbuđenje pred vratima Farmaceuta. Prošao je Moufi i loptu poslao u sredinu, pucao je Kalinić, a blokirao Pllana. Tražili su Splićani kazneni udarac, ali VAR nije dijelio isto mišljenje. Hajduk je idući put zaprijetio u 18. minuti kada je na jednu odbijenu loptu naletio Krovinović koji je pucao sa 25 metara, ali ravno u vratara gostujuće momčadi. Dugo se čekalo na novo uzbuđenje, a u 35. minuti Kalik je brzo izveo jedan slobodni udarac, Sahiti je iskosa htio uposliti Kalinića, ali obrana Slaven Belupa to je očistila. U iduća dva napada opet su opasni bili Splićani, Sahitijev udarac ukrotio je Sušak, dok je Kalikov pokušaj otišao malo pokraj vrata. U 40. minuti Nongoh je pokušao pobjeći obrani Hajduka, ali to je zaustavio Sahiti prekršajem za kojeg je zaslužio žuti karton. U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena Kalinić i Brekalo spretno su odigrali dupli pas, a povratnik u redove splitskog kluba lijepo je volej udarcem matirao gostujućeg vratara i doveo Hajduk u vodstvo. Josip Brekalo je na samom početku drugogo dijela sjajno zabio nakon kontre, Sahiti je dodao lijepu loputu u prostor, a Brekalo je sjajno pogodio. Kalik je također nakon kontre u 50. minuti pogodio za visokih 3:0. Na 4:0 je povisio Filip Čuić, kojem je to prvijenac u bijelom dresu kao i Brekalu.

