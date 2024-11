Hrvatska je favorit protiv Gruzije, ali Križari rapidno napreduju i uživaju kad ih se podcijeni

Hrvatsku U21 reprezentaciju danas čeka prva utakmica dodatnih kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025. protiv Gruzije. U lipnju prošle godine Gruzijci su uz Rumunje bili domaćini U21 europskog prvenstva.

Na tom prvenstvu Hrvatska se nije dobro provela, u tri utakmice u skupini protiv Ukrajine, Španjolske i Rumunjske upisali smo tek jedan bod, ne zabivši pri tome niti je dan pogodak. U potpuno drukčijem raspoloženju bili su Gruzijci. Domaćini su tada bili iznenađenje prvenstva, kao potpuni autsajderi svladali su Portugal u prvom kolu pa zatim remizirali s Belgijom i Nizozemskom i potpuno neočekivano prošli u četvrtfinale. Tamo su ispali od Izraela nakon udaraca s bijele točke. Za tu generaciju Gruzije igrali su neki igrači koje ćemo na velikoj sceni upoznati godinu kasnije, na EURU u Njemačkoj gdje su Gruzijci opet postali mala senzacija. To su igrači poput Giorgija Mamardashvilija koji je briljirao na golu, zatim Georgiy Tsitaishvili, Anzor Mekvabishvili i Zuriko Davitashvili, a igrali su tada i današnji napadač Istre Giorgi Gagua i Sarajeva Giorgi Guliashvili koji je zaslužio nedavno i poziv u A selekciju.

Naši najbolji igrači su u odličnoj formi

Dokaz je to da Gruzija nogometno raste i to velikom brzinom. Škola Dinama iz Tbilisija odlično proizvodi mlade igrače i gruzijska reprezentacija bit će sve bolja. Hrvatska mlada reprezentacija preko Gruzijaca će pokušati izboriti nastup na Europskom prvenstvu idućeg ljeta, a to neće biti nimalo lak zadatak. Olićevi izabranici su zasigurno favoriti u dvije utakmice, ali Gruzija je već pokazala i u mladoj i u A selekciji, da ih se nikako ne smije podcijeniti. U svojoj kvalifikacijskoj grupi zauzeli su drugo mjesto iza Nizozemske koja je imala 10 pobjeda u 10 utakmica, a ispred Švedske i Sjeverne Makedonije. Iskustvo je na strani Gruzije, ali kvaliteta, nesumnjivo, na našoj. Olićevi puleni svladali su Grčku prošli mjesec u Koprivnici u teškoj utakmici u kojoj smo prosuli 2:0, ali zasluženo ponovno poveli i pobijedili. HNL mladići u odličnim su formama, poput Osijekovih Solde i Cvijanovića, Dinamovog Kačavende i Hajdukovog Prpića. Tu je i prvi napadač Dion Drena Beljo koji trpa mreže austrijskih prvoligaša u Rapidu, a ne treba zaboraviti niti belgijance, Franju Ivanovića i Matiju Frigana koji su prošli vrijeme prilagodbe i igraju sve bolje.

Neće lako biti slomiti gruzijski otpor, ali vjerujemo u naše dečke i nadamo se da će kvaliteta na kraju prevagnuti na našu stranu. Ako ne danas u Tbilisiju onda utorak u Rijeci.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi Vatreni pred odlučujućim utakmicama protiv Gruzije. Olić: 'Ništa neće biti sutra riješeno'

