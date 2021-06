Hrvatsku nogometnu reprezentaciju uskoro čeka nastup na Europskom prvenstvu, a nakon remija u prijateljskoj utakmici svjetski viceprvaci ne izgledaju baš najbolje.

Ušli su u seriju loših rezultata, a u nedjelju nas kao generalna proba za Euro čekaju Belgijanci - prva reprezentacija svijeta po FIFA-inoj ljestvici.

Situaciju u hrvatskoj reprezentaciji i oko nje komentirao je legendarni Miroslav Ćiro Blažević u razgovoru za N1. Ćiro se prisjetio kako je on sam motivirao svoje igrače dok je bio izbornik, a tako i uzeo svjetsku broncu.

"To je jedno indiskretno pitanje, ali ja ću vam odgovoriti. Ja sam uvijek ne samo blijed, nego i žut pred utakmicu jer ja to doživljavam tako. Morate izabrati riječi pred utakmicu. U moje vrijeme mi je bilo lako kazati 'treba nas biti sram, ovo je rat, ali viteški, nitko ne gine. A tamo vam kolege ginu, a vi sad da ne idete glavom na kopačku… Sram bi nas bilo, vi ste privilegirani! Možete obradovati ovaj napaćeni narod ili ga rastužiti!“, prisjetio se Ćiro svojih motivacijskih govora pa nastavio:

"Treba stvoriti jednu ratničku atmosferu jer to je borba! Svaka utakmica je borba! U svakoj borbi moramo ginuti da bismo je dobili. Hrvati to imaju, Hrvati imaju zajeban mentalitet, to vam ja kažem. Jednom mi je Tuđman rekao da nema većih ratnika od Hrvata, a nogomet je isto rat. Viteški, ali ipak rat", rekao je Blažević.

Poruka Daliću

Poslao je trener svih trenera i poruku Zlatku Daliću:

"Nitko nije vjerovao da bi Hrvati mogli biti drugi na svijetu. Nitko nije vjerovao u moje vrijeme kad smo bili treći. Ja sam govorio: ‘Bit ćemo prvi’. Ja sam uistinu imao privilegiju, meni je bilo puno lakše nego što je danas Daliću. Mi stalno komuniciramo, ništa mu ne sugeriram. On je na licu mjesta, on zna najbolje. Pohvalio mi se da ima izuzetnu komunikaciju s Modrićem, a Modrić je besprijekoran autoritet u svlačionici. Jako je važno stvoriti tu ratničku klimu. Narod čeka. U nogometu je prognoza jako nezahvalan element. Ja je izbjegavam iz razloga što sam provjereno loš prognozer", zaključio je Ćiro.