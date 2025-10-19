Hrvat igrao u remiju svog kluba

Po bod su osvojili nogometaši Freiburga i Eintrachta nakon što su ove nedjelje odigrali 2-2 u dvoboju sedmog kola Bundeslige. Već u drugoj minuti Freiburg je poveo golom Scherhanta. Međutim, do kraja prvog dijela uslijedio je potpuni preokret i to u režiji Burkardta.

U 18. i 38. minuti zabijao je 25-godišnji njemački reprezentativac za preokret i vodstvo Eintrachta 2-1. Držali su gosti tri boda u džepu sve do 88. minute kada je najbolji domaći strijelac Grifo pogodio za 2-2 i konačnu podjelu bodova. Hrvatski napadač Igor Matanović počeo je utakmicu na klupi za pričuve Freiburga, a protiv svog donedavnog je kluba zaigrao od 64. minute. Eintracht je sedmi na ljestvici, a Freiburg deveti.

