Nogometaši Holsteina iz Kiela po prvi su put u klupskoj povijesti osigurali nastup u Bundesligi, oni su u dvoboju pretposljednjeg, 33. kola druge lige na svom terenu igrali 1-1 (1-0) protiv Fortune iz Duesseldorfa te tako osigurali jedno od prva dva mjesta koja izravno vode u društvo najboljih.

U utakmici u kojoj mu je i bod bio dovoljan za ostvarenje cilja Kiel je rano poveo golom Pichlera u 2. minuti, a na konačnih 1-1 poravnao je Tzolis u 70. minuti iz kaznenog udarca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovim remijem vodeći Kiel je zadržao pet bodova prednosti ispred treće Fortune i tako joj postao nedostižan jer je objema momčadima do kraja sezone ostalo odigrati još po jedu utakmicu. Kiel sada ima 65, a Fortuna 60 bodova. Vrlo blizu ulasku u društvo najboljih je i drugi Sankt Pauli koji ima 63 boda i potreban mu je još samo bod iz dva dvoboja koliko ima do kraja. Prvu priliku za to sastav iz Hamburga imat će već u nedjelju kada će igrati protiv Osnabruecka.

Zanimljivo, iako će sljedeće sezone Holstein po prvi put zaigrati u prvoj ligi taj klub ima i jedan naslov prvaka Njemačke. Naime, Holstein je osvojio naslov davne 1912. godine kada se prvenstvo igralo po kup-sustavu, dok je Bundesliga ustanovljena 1963.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa