Tijelo odgovorno za donošenje nogometnih pravila IFAB objavilo je kako će suci objašnjavati odluke VAR-a kako gledateljima na stadionima tako i onima pred televizijskim prijemnicima i to na probni rok od 12 mjeseci počevši od Svjetskog klupskog prvenstva koje će se igrati od 1. do 11. veljače u Maroku.

Iako je VAR već nekoliko godina u uporabi, a koristio se i na posljednja dva svjetska prvenstva, još uvijek se povlače kontroverze oko nekih odluka. Razgovor glavnog suca utakmice i njegova pomoćnika u VAR sobi ostat će privatan, no glavni sudac će imati mikrofon kako bi objasnio konačnu odluku javnosti.

"Smatramo kako je to važan korak ka transparentnosti, a također će i publika na tribinama dobiti više informacija", objavili su iz IFAB-a.

Manje kontroverze

No, na tom istom sastanku IFAB se nije uspio dogovoriti oko uvođenja privremenih zamjena igrača u slučaju ozljeda glave. Za takvo što lobirali su sindikat igrača FIFPRO, engleska, francuska i američka liga. Trenutačno vrijedi pravilo kako se u slučaju ozljede glave može napraviti jedna dodatna izmjena, to je pravilo još uvijek u probnoj fazi, a njegova primjena je produžena do daljnjega.

Tema sastanka je bilo i trajanje utakmica. Odlučeno je kako se ipak neće uvoditi sat kojim bi se mjerilo vrijeme izgubljeno u situacijama kada neka momčad oteže i na taj način čuva pozitivan rezultat već je pozitivno ocijenjen pristup sudaca toj problematici koji je višem na nedavnom SP u Kataru kada su sudačke nadoknade bile uvelike obilnije no što je to bio slučaj dosada.