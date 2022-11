Marin Ljubičić proteklog je ljeta napustio Hajduk te je preselio u austrijski LASK, ali samo na posudbu. Mladi hrvatski napadač nije dobivao previše prilika kod Bijelih, ponajviše zbog povratka Nikole Kalinića i nedodirljivog Marka Livaje.

No, Ljubičić briljira u Austriji te je LASK sve sigurniji kako će otkupiti njegov ugovor. U prvenstvu je zaigrao u 13 navrata te je postigao devet pogodaka, dok je skupio još četiri gola u kupu u samo tri utakmice.

Briljantne predstave u Austriji poduplale su njegovu vrijednost na Transfermarktu, koji procjenjuje njegovu vrijednost na čak 3.5 milijuna eura.

Loše ili dobre vijesti za Hajduk?

To znači da je njegova vrijednost narasla za više od 100 posto jer je u LASK stigao dok je njegova vrijednost bila 1.5 milijuna eura. Novim porastom u cijeni, Ljubičić je postao peti najskuplji igrač Hajduka. Livaja je, naravno, najskuplji, a vrijedi osam milijuna, dok Krovinović, Biuk i Awaziem vrijede po pet.

Iako bi čovjek rekao da su to sjajne vijesti za Hajduk, to ne mora tako nužno biti. Naime, LASK je u ugovor ugradio opciju otkupa Ljubičićeva ugovora i to za 2.5 milijuna eura. Kako sada stvari stoje, LASK bi sigurno zadržao mladog Hrvata, čime bi Hajduk mogao ostati bez dodatnih milijuna koje su mogli zaraditi na Ljubičiću…

Mnogi se pitaju je li vrijedilo odreći se mladog i potentnog napadača za Kalinića, koji je u poznim godinama, a u posljednje se vrijeme često muči s ozljedama. No, tko je mogao znati da će Nikola imati takvih problema.