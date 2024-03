Zbog izjava za Sportske novosti, netko je prijavio Božidara Šikića, člana Izvršnog odbora HNS-a te je Savez protiv njega pokrenuo disciplinski postupak. Sve to doznaju 24sata, a kako tvrde, to bi Šikića moglo stajati mjesta u IO-u HNS-a.

''Trude se ljudi u hrvatskom nogometu, u momčadi se uvode mladi igrači, sve je super. Osim suđenja! Ono odlazi u sasvim drugom pravcu. Počelo se totalno odvajati od nogometa. Ne sude ga ljudi koji poznaju nogomet, nego neki priučeni ljudi. Uspjeli su napraviti to da mi više ne znamo što je ruka unutar šesnaesterca, što je izvan, što je jedanaesterac, a što nije... VAR se koristi kako bi se još više oštetili neki klubovi. To je napravljeno namjerno! A kod nas se sudi kao da su suci likovi iz Alan Forda! Uzmi sirotinji da bi dao bogatima! To je prepoznatljivo načelo suđenja naših sudaca. Jednostavno, to nije podnošljivo. Vuče hrvatski nogomet unatrag'', izjavio je Šikić za Sportske novosti zbog čega je sada prijavljen.

Također, 24sata tvrde kako se Hajduk nije ogradio od Torcidinih brutalnih objava, te kako HNS smatra da svaki klub odgovara za svoje navijače i morao bi reagirati kad oni izađu iz okvira navijačkog ponašanja.

