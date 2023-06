Zbog sumnje u davanje lažnog iskaza na prvom suđenju Zdravku Mamiću i ostalima za izvlačenje novca iz NK Dinama, osječko Općinsko državno odvjetništvo je pred osječkim Općinskim sudom u Osijeku podignulo optužnice protiv kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića i bivšeg reprezentativca Dejana Lovrena.

Na svom Facebook profilu HNS je Modriću i Lovrenu pružio podršku, a u komentarima su im se javili brojni navijači koji im zamjeraju što nisu isto tako reagirali u slučaju Marka Livaje i incidenta s publikom na Rujevici.

U nastavku vam donosimo neke od najboljh komentara:

"To se lako i brzo završi, Luka se sjeti svega, Dejan kaže istinu i to je to"

"#obitelj stoji uz svoje članove koji su krali,a kad triba neko podršku Livaji dat jer ga vrijeđaju na svim osnovama i ponižavaju,tad nikog nema.Kad sutra dica vide da Luka Modrić krade,krast će i oni..divota"

"Često jude pravednima sude"

"Kako ste sad brzi s podrškon i objavon #obitelj"

"Brzina vam je vrlina;kad hoćete! #obitelj"

"Nisan ni sumnja..."