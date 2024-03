Sudačke odluke, pogotovo one koje su promijenjene ili potvrđene reakcijom iz VAR sobe, u hrvatskoj su nogometnoj javnosti često glavna tema velike većine odigranih utakmica na našim travnjacima. Nakon prve objavljene snimke komunikacije glavnog suca sa svojim videopomoćnicima, krenula je prava lavina, a jedna je tako i ona igranja rukom Darka Nejašmića u utakmici Osijeka i Dinama (2:3) na Opus Areni početkom rujna 2023. godine.

Snimku razgovora na prvom od dva penala za Dinamo kojim je preokrenuo rezultat te na kraju i pobijedio, objavio je u zvučnom obliku Dalmatinski portal, a iz snimke se može razaznati kako se ona bitno razlikuje od one koju je dan nakon utakmice javnosti prezentirao tadašnji šef sudačke komisije Bruno Marić.

Robert Ljubičić u 84. je minuti pogodio u ruku igrača Osijeka Darka Nejašmića iznad crte šesnaesterca. Glavni sudac Mario Zebec nije to označio kao penal, u komunikaciji se čuje njegovo objašnjavanje kako se okreće prema šesnaestercu i to nije vidio, a Ivan Bebek pregledao je to u VAR sobi i sugerirao mu da pokaže na bijelu točku.

Nije ista snimka

Prvotna snimka koju je objavio 24sata u rujnu traje minutu i 33 sekunde, a ova nova snimka s Dalmatinskog portala u trajanju je od tri minute i 29 sekundi. Bitno je, dakle, duža i iako i na jednoj i na drugoj Bebek približno isto objašnjava proceduru kako je došao do konačne odluke, jasno je kako to nije ista snimka. Na onoj koju je prezentirao Marić čuje se samo Bebek (i tehničar ili pomoćni VAR sudac u pozadini), a na onoj koja je iscurila u srijedu čuje se i Zebec.

"Upoznati smo i s audio snimkom navodne komunikacije sudaca i VAR sobe s utakmice 7. kola SuperSport HNL-a Osijek - Dinamo koja je proteklih dana puštena u javnost, a koja se razlikuje od one emitirane na konferenciji za medije Hrvatskog nogometnog saveza nakon predmetne utakmice. Stoga očekujemo od odgovornih da se javno očituju po tom pitanju", oglasio se Osijek priopćenjem, a podsjetimo kako su nakon te utakmice oštri prema sucima bili tadašnji trener Osijeka, Stjepan Tomas (kazna 1500 eura) te sportski direktor Ivica Kulešević (mjesec danas suspenzije i 2000 eura).

Pojasnili su iz HNS-a kako su Bebek i kolege u VAR sobi dan nakon utakmice simulirali prikaz rada, a original nisu pustili jer nisu željeli kršiti propise FIFA-e. Međutim, problem je u tome što to Marić na presici nije decidirano rekao već se samo može čuti kako Bebek u jednom trenutku govori "samo malo, dečki, snimam".

