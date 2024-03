Hrvatski nogometni savez osnovao je posebno stručno povjerenstvo koje će analizirati sve sporne situacije koje su proizašle iz javne objave neovlašteno preuzetih snimki komunikacije u VAR sobi, objavio je HNS.

Priopćenje saveza prenosimo u cijelosti:

"Tijekom protekloga tjedna, u javnosti su se pojavile audio snimke komunikacije unutar VAR sobe te između VAR sobe i glavnog suca, a koje su ilegalno skinute i dalje distribuirane.

Hrvatski nogometni savez odlučio je osnovati neovisno tijelo koje će imati za zadatak detaljno analizirati sve sporne situacije, uključujući (ne)ispravno korištenje VAR protokola, točnost odluka, primjerenost komunikacije te zaključke Komisije nogometnih sudaca u tim situacijama.

U povjerenstvo su imenovani predsjednica Lada Rojc te dva člana, Miro Grgić i, na preporuku Uefe, Darko Čeferin.

"Naša je odgovornost do kraja razjasniti sve sporne situacije iz aktualne natjecateljske godine, uključujući i one koje su se pojavile u javnosti protekloga tjedna. Zaključili smo da to može učiniti samo neovisno tijelo, u koje smo imenovali vrhunske stručnjake. Zahvaljujem predsjedniku Uefe Aleksanderu Čeferinu koji je iskazao razumijevanje za ovu situaciju te nam je Uefa preporučila jednog od svojih najvećih autoriteta u ovom području, Darka Čeferina, koji s predsjednikom Uefe dijeli samo prezime, ne i bilo kakve rodbinske veze. Zahvaljujem kolegama iz NZS-a koji su nam omogućili da se s Darkom dogovorimo za angažman u ovom povjerenstvu, a Ladi, Miri i Darku zahvaljujem što su prihvatili ovu odgovornu zadaću te sam uvjeren da će nam njihov izvještaj omogućiti kvalitetne daljnje odluke", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Lada Rojc je sudačka instruktorica Fife za muški i ženski nogomet od 2017. godine te HNS-ova instruktorica suđenja. Kao pomoćna sutkinja sudila je u finalu Europskog prvenstva za žene 2009. godine, polufinale Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine te na Svjetskom prvenstvu za žene 2011. godine. Kao sudačka instruktorica Fife, detaljno je upoznata s VAR protokolom i korištenjem VAR tehnologije.

Miro Grgić bivši je međunarodni pomoćni sudac koji je nakon završetka sudačke karijere ostao aktivan kao pomoćni VAR sudac.

Darko Čeferin je jedan od najboljih slovenskih sudaca svih vremena, FIFA sudac od 2000. do 2012. godine. Prvi je Slovenac koji je sudio u Ligi prvaka, a danas je Uefin kontrolor suđenja te stručni suradnik za sudačke poslove u Slovenskom nogometnom savezu.

Nakon iscrpne analize, imenovano povjerenstvo podnijet će detaljan izvještaj Izvršnom odboru, nakon čega će Savez, prema potrebi, donijeti odgovarajuće daljnje odluke. HNS će o ključnim zaključcima povjerenstva te posljedičnim odlukama informirati zainteresiranu javnost kako bi sve sporne i upitne situacije dobile stručno i neovisno tumačenje, a cijela situacija s VAR snimkama adekvatan završetak.

"Pratili smo situaciju s puštanjem VAR komunikacije u hrvatskim medijima te poštujem snažnu volju predsjednika Kustića da u potpunosti raščisti sve sporne trenutke koji su se putem pojavili. HNS će imati maksimalnu potporu Uefe u daljnjem razvoju suđenja u Hrvatskoj, zbog čega smo i preporučili Darka, dugogodišnjeg Uefinog kontrolora suđenja, koji izvrsno poznaje hrvatski jezik što je u ovom slučaju iznimno važno, i koji će jamčiti neutralnost i stručni autoritet u okviru novoosnovanog povjerenstva", izjavio je predsjednik Uefe Aleksander Čeferin.

