ŽRTVA SAIDOVA DIVLJANJA: ‘Udarac je bio strašno jak, čuo sam ‘kvrc’ u nosu. Nije mi se ni ispričao’

Said mu se nije javio niti mu se ispričao

Neće samo po pobjedi protiv Hajduka vratar Gorice Kristijan Kahlina pamtiti prošlu nedjelju na Poljudu, pamtit će taj susret 4. kola i prvu pobjedu svog kluba u nacionalnom prvenstvu i po udarcu u nos kojeg je dobio u samom završetku ogleda. Krenup je Kahlina smirivati jednu situaciju kada ga je Said glavom udario u nos, podsjeća 24sata.hr donoseći i viđenje žrtve tog trenutka.

“Udarac je bio strašno jak, u prvom trenutku sam čuo ‘kvrc’ u nosu, mislio sam da mi je okrenuo nos, da mi ga je slomio. Kad je došao doktor, odmah sam ga pitao: ‘Je li mi ravan nos? Je li se okrenuo?’. Srećom, pogodio me gore, gdje je čvršći nos. Ne znam što mu je to trebalo. Išao sam smirivati situaciju, nisam mu ništa prigovorio. Uostalom, sudac je bio jako blizu i čuo bi da sam bilo što rekao. Samo sam odvlačio suigrača jer nam u tom trenutku nije trebala nikakva svađa. Said se okrenuo i udario me.”

Bez isprike

Kaže Kahlina i da mu se Said nije javio niti da mu se ispričao, a dodaje i da mu ništa ne zamjera.

“Ne zamjeram. Nije mi ništa, pa mu ne zamjeram. Da mi je slomio nos i da sam zbog toga morao propustiti nekoliko utakmica, onda bih mu itekako zamjerao. Ovako, bilo pa prošlo. Bogu hvala, nije ništa slomljeno. Uostalom, tim udarcem nam je pomogao, dobio je crveni karton i ostavio svoju momčad s igračem manje…”