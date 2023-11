U derbiju sljedećeg kola HNL-a u nedjelju će na Maksimiru Dinamo ugostiti Osijek. Uoči ovog susreta aktualni prvak Dinamo je treće momčad na tablici s devet bodova, ali i dvije utakmice, manje od prvog Hajduka, a Osijek je peti.

U petak je taj susret na konferenciji za medije najavio trener Osijeka Zoran Zekić.

"Imali smo dva tjedna za rad. Nažalost, bilo je ozlijeđenih, viroznih i odsutnih igrača. Radili smo u manjim grupama, no nešto smo napravili. Jučer smo se okupili, danas ćemo odraditi finalni dio. Imamo problema otkad sam došao, nije to nešto novo. Sutra je derbi. Nismo u sjajnoj situaciji, no sami smo se doveli u nju i sami se moramo izvući. Moramo pokazati dozu profesionalizma i svi se moramo zapitati kako se postaviti ne samo sutra, već do kraja sezone. Mislim da će i pitanje sportskog direktora biti uskoro riješeno", rekao je Zekić na početku pa se osvrnuo na Modre:

"Ne treba meni veći motiv od bodova koji su nam potrebni. Motiv je taj, a ovo ostalo ne razmišljam, nadam se da igrači imaju motiv i pamet da budemo što bolji. Kada sam na Maksimiru pobijedio, bila je to prva pobjeda nakon 18 godina. Što reći nego ponovilo se."

Za Dinamo bi mogao zaigrati najbolji igrač Bruno Petković koji se vraća nakon duže pauze.

"Petković je jedan od najboljih igrača u ligi. Pripremamo se kao da će igrati, ali ne možemo razmišljati samo o protivniku, već i o sebi. Naravno, pita se puno i Dinamo, ali moramo više vjerovati u sebe", rekao je pa odgovorio na pitanje očeluje li protiv Modrih sličnu utakmicu kao s Hajdukom na Poljudu:

"Dinamo je i dalje naša najbolja momčad. Imaju najveći budžet i najbolje pojedince. Imamo svoje brige. Ne smijemo im dopustiti da se razmašu, a mi moramo biti kompaktni i imati jasnu ideju što napraviti kada ćemo imati loptu."

Osebujno je odgovorio i na pitanje ima li rješenje za problematične bočne pozicije.

"Nisam profesor Baltazar, imamo to što imamo. Ti koji su igrali do sada mogu igrati na boljem nivou nego što je to bilo do sada. Svaki pojedinac je bolji kada je momčad kompaktnija. Moramo pronaći pravo rješenje", poručio je.

