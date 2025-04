Flick odgovorio na važno pitanje o Niki Kovaču: 'Ne znam je li to dobro...'

Barcelonu u srijedu očekuje prva utakmica četvrtfinale Lige prvaka u kojoj će na svom terenu igrati protiv Borussije Dortmund. U tom susretu na suprotnim stranama će biti Borussijin trener Niko Kovač i njegov bivši pomoćnik u Bayernu Hansi Flick koji sada vodi Barcu.

Njih dvojica se jako dobro poznaju, pa je Flick dobio pitanje na konferenciji za medije može li to iskoristiti jer zna kakav nogomet Niko preferira.

"Ne znam je li dobra stvar što se Niko i ja znamo tako dobro", rekao je Flick i dodao:

"Sve u redu, ali ja znam da je on dobar trener".

"Stigli smo u četvrtfinale Lige prvaka, ali želimo ići i dalje. Želimo odraditi dvije dobre utakmice sada. Dortmund ima samopouzdanje i odlične ofenzivce, moramo biti fokusirani. Favoriti? Ne, već sam rekao da moramo dati sve od sebe, do sad smo radili izuzetno jako. Nismo gubili utakmice ove godine i to je važno, ali da bi došli do pobjede moramo dati sve od sebe. Mi znamo kako želimo igrati i želimo ići do kraja", poručio je trener Barcelone.

