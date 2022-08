Mladi Villarrealov branič Jorge Cuenca smatra da će Hajduk idući četvrtak na Poljudu igrati napadački kako bi nadoknadio poraz od 2-4 iz prve utakmice pretkola Konferencijske lige.

“"Oni će na svom stadionu, pred svojim navijačima, pritiskati jako. Morat ćemo se boriti da bi smo prošli dalje", izjavio je 22-godišnji Cuenca, čije riječi u subotu prenose lokalne novine Periodico de Mediterraneo.

Hajduk i Villarreal će u četvrtak u Splitu odigrati uzvratni susret nakon kojeg će biti poznato tko će zaigrati u skupini Konferencijske lige, europskog natjecanja pokrenutog prošle sezone.

Villarrealov trener Unai Emery je prošli četvrtak u Valenciji poslao na travnjak više rezervnih igrača kako bi glavne nogometaše odmorio za subotnje prvenstveno gostovanje kod Atletico Madrida.

Zamalo otišao iz kluba

Cuenca, koji se ljetos vratio s posudbe iz Getafea, dobio je tako priliku igrati protiv Hajduka na mjestu stopera gdje obično igraju kapetan Raul Albiol i Pau Torres. Emery ga je također isprobao na lijevom beku, poziciji na kojoj je igrao Pelvis Estupinan prodan prošli tjedan u engleski Brighton, a na kojoj sada igra samo Alfonso Pedraza.

“Ja sam na raspolaganju ondje gdje me trener i ekipa trebaju. Pozicija lijevog beka nije moje uobičajeno mjesto no davat ću sve od sebe ondje gdje me stave”, rekao je 190 centimetara visoki Cuenca koji je na travnjaku proveo svih 90 minuta protiv hrvatskog doprvaka.

Ljetos se nagađalo da bi se mogao vratiti u Getafe za koji je prošle sezone upisao 32 nastupa, te s kojim je zauzeo 15.mjesto među 20 klubova Primere.

“Nastojim se držati po strani, ne slušam glasine. Fokusiran sam na treniranje ovdje u Villarrealu”, poručio je i dodao da je svjestan velike konkurencije na obrambenim pozicijama.

“Što je više međusobnog rivalstva među nama, te što smo u boljoj formi svi, bit će bolje za momčad jer će se podići razina kvalitete”, rekao je.

Hajduk je mogao puno gore proći

S njim u posljednjoj liniji Hajduk je bio poveo već u drugoj minuti pogotkom Stipe Biuka. “Taj gol su nam zabili jako rano, ali ekipa se znala vratiti zabivši četiri gola”, napomenuo je.

Villarreal je na poluvremenu vodio 4-1, a Hajduk je pet minuta prije kraja utakmice zabio gol iz jedanaesterca za 4-2. Najstroža kazna dosuđena je nakon što je napadač Nikola Kalinić dobio udarac laktom po licu.

“Nisam vidio taj trenutak jer sam bio udaljen ali mislim da je na suca utjecala krv na igračevom licu”, rekao je.

Cuenca kaže da je Villarreal, koji je u svibnju igrao polufinale Lige prvaka, htio još uvjerljivije pobijediti. “Premda je na semaforu bilo 4-1 rekli smo si da što više golova zabijemo tim bolje. No nismo uspjeli”, zaključio je.

Ovo je bio sedmi put da je Villarreal kao domaćin zabio u Europi četiri gola.

Posljednji put mu je to uspjelo u studenom 2020. godine kada je u grupnoj fazi Europske lige s 4-0 svladao Maccabi iz Tel Aviva. Te iste sezone osvojio je Europsku ligu.