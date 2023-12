U utakmici Hajduka protiv Gorice na Poljudu na tribinama su bili skauti engleskog velikana Arsenala, a razlog njihovog dolaska je bio supertalentirani američki veznjak Bijelih 19-godišnji Rokas Pukštas.

Britanski tabloid The Sun u četvrtak je objavio da 'Topnici' već dugo prate Pukštasa i spremni su krenuti po njega sljedeće godine, možda već u zimskom prijelaznom roku. Opisuju ga kao box to box veznjaka i uspoređuju zbog polivalentnosti s Thomasom Mullerom.

Pukštas već dugo privlači pažnju najvećih europskih klubova, a nedavno je produljio ugovor s Hajdukom do 2027. godine.

Najpoznatiji stručnjak za trensfere Fabrizio Romano nedavno je objavio da je jako zanimljiv i klubovima iz Njemačke.

Rokas Pukštas

"Taj dečko je supertalentiran. Potpisao je novi ugovor do 2027. godine i trenutačno je jedan od najvećih talenata u hrvatskom prvenstvu, a znamo koliko talenata hrvatska liga proizvodi. Čini se da će taj američki dječak napraviti nešto posebno u budućnosti. Produžio je ugovor jer je sretan ondje i jer mu je povećana plaća, ali postoje klubovi koji ga prate, posebice njemački. Zapamtite njegove ime, on je vrlo, vrlo talentiran. Ljudi u Hajduku su sigurni da će on biti dio američke reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. godine", objavio je.

Za Bijele je do sada upisao 37 nastupa, zabio sedam golova i tri puta asistirao.

Na Poljud je stigao prije tri godine iz Barcelonine akademije u Americi.

