Hajdukov krilni napadač Emir Sahiti dao je intervju za kosovsku Gazetu Blic, gdje je s novinarom razgovarao o aktualnim temama:

"Imamo vrlo dobru momčad, imamo fantastičnog trenera, i još uvijek možemo napredovati. Pred nama je još 16 utakmica, prvo nam slijede dva derbija, s Rijekom i Osijekom. U Hrvatskoj ima velikih momčadi i teško je postati prvak, ali ova godina je naša. Ići ćemo do kraja, nećemo se predati i vjerujem da ćemo postati prvaci."

Kosovski ofenzivac objasnio je i kakav je pritisak u Hajduku:

"U Hajduku sam šest godina, nije lako igrati ovdje. Puno je navijača, kvalitetnih igrača, talenata. Nije lako biti dio momčadi, osobito početne jedanaestorice. Navijači su fantastični, najbolji navijači u Hrvatskoj. Kad ostaviš srce na terenu, čak i ako igraš malo lošije, uvijek te podržavaju. Nije lako, ali sve se postiže radom", kaže i nastavlja:

"Osjećam se vrlo dobro u Hajduku, pripadnici Torcide me jako poštuju, jako me vole kao igrača, nastojim im uzvratiti dobrim igrama. Oni su naš 12. igrač, bez obzira na to gdje igramo, osjećamo se kao kod kuće. Ima i malo pritiska, ali nemam problema s time, navikao sam na to."

Za kraj je najavio i planove za budućnost:

"Ako dođe dobra ponuda za mene i klub, u klubu su otvoreni za mogućnost transfera. Vjerujem da će do ljeta stići ponuda i da ću otići u neki europski klub."

