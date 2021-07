Nogometaši Hajduka u prvom su susretu 2. pretkola Konferencijske lige na Poljudu pred 11.141 gledatelja svladali kazahstanski Tobol s 2-0 (1-0). Strijelac oba gola bio je Marin Ljubičić (21, 53).

"Čestitam Hajduku na izvanrednoj pobjedi. Nismo uspjeli sastaviti igru ni u obrani ni u napadu. Hajduk je na krilima Torcide igrao znatno bolje i to bi bilo to", rekao je trener Tobola Aleksandr Moskalenko.

Što je presudilo?

"Kod nas u Kazahstanu razina nogometa nije na ovom nivou. Imamo malo iskustva europskim utakmica. Mislim da je to presudilo. Kada se nama u Kazahstanu dogodi greška kao kod prvog pogotka mi to ispravimo, a u ovakvim utakmicama to nije moguće i strogo nas kazne zbog toga", kazao je.

Revanš?

" Svima je jasno da se rezultat gleda nakon dvije utakmice. Mirno ćemo sve analizirati i pripremiti se za idući tjedan. Kod nas postoji uzrečica, kada se igra na domaćem terenu da može i zid igrati umjesto igrača, tako da ćemo se sad pripremiti za idući tjedan", završio je.