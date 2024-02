Varaždin je u 24. kolu HNL-a dočekao momčad Hajduka, a susret je završen podjelom bodova. Domaćine je u vodstvo doveo Belcar u 40. minuti utakmice, a konačnih 1-1 postavio je Sigur u 66. minuti prekrasnim pogotkom slabijom, lijevom nogom.

KRAJ

Varaždin - Hajduk

1-1

Varaždin: Zelenika - Škaričić, Jelenić, Lamine Ba, Boršić - Lusavec, Belcar, Postonjski - Dabro, Drožđek, Šego

Hajduk: Lučić - Diallo, Uremović, Šarlija, Sigur - Kalik, Pukštas, Krovinović - Brekalo, Sahiti, Livaja

Tijek utakmice

Zaprijetili su Splićani već u prvoj minuti utakmice kada je nakon Brekalovog kornera tukao Kalik, ali je njegov udarac blokiran, nakon čega je idući korner također ostao neiskorišten. Ponovno su zaprijetili gosti u osmoj minuti, kombinirali su Livaja i Kalik, ali Hajdukov Australac nije uspio poentirati iz neposredne blizine, Zelenika je glavom obranio taj udarac. U 12. minuti još jedan igrač dobio je loptom u glavu. Bilo je to nakon što je izvana pucao Belcar, a Šarlija je postavio glavu kako bi blokirao taj udarac. Dvije minute kasnije zatresla se mreža. Lijepo su kombinirali domaćini, a na kraju je niski ubačaj u mrežu pospremio Dabro, međutim nalazio se u nedozvoljenoj poziciji te je taj pogodak poništen. Na iduće uzbuđenje čekalo se do 31. minute, opet je Kalik prijetio udarcem s ruba kaznenog prostora, ali Zelenika je to sigurno ukrotio. U 38. minuti sretno i spretno se u prilici našao Brekalo, ali njegov udarac obranio je Zelenika.

Nevjerojatna situacija dogodila se minutu kasnije. Šarlija je jedan visoki ubačaj uhvatio rukama prije nego je lopta izašla van, domaći su tražili karton za stopera Hajduka, a Jović je to luđački odbio i na kraju žuti dodijelio igraču Varaždina. U idućem napadu Belcar je glavom zabio sa desetak metara, ludnica je nastala u Varaždinu u 40. minuti utakmice. Gužva je nastala pred vratima Lučića u 45. minuti, ali domaći nisu uspjeli uputiti udarac koji bi ugrozio mrežu gostujućeg sastava.

Odmah na startu drugog dijela strateg Hajduka, Mislav Karoglan, napravio je dvije izmjene. Ušli su Mikanović i Dajaku, a teren su napustili Krovinović i Sahiti. U 51. minuti drugi žuti, ujedno i isključujući karton, dobio je Marko Dabro. Nije se to svidjelo domaćim kibicima koji su povicima ''Joviću, pede*u!'' dali do znanja glavnom sucu utakmice što misle o toj odluci. Tražili su deset minuta kasnije gosti kazneni udarac, Mikanović je zbog prigovoa dobio žuti karton. Ipak, Splićani su nešto kasnije do pogotka došli iz igre. Sigur je u 66. minuti lijepo pogodio s ruba kaznenog prostora, Zelenika to nije mogao obraniti. U 71. minuti Torcida je zapalila dimne bombe zbog čega je utakmica nakratko prekinuta, a neki igrači Hajduka zbog toga su vidno negodovali mahajući rukama.

Za veliko slavlje gostujućih navijača u 78. minuti pobrinuo se Marko Livaja koji je poentirao na prazan gol nakon dodavanja Šarlije. Ipak, Uremović je bio u zaleđu u akciji postizanja zgoditka, stoga je pogodak opravdano poništen. Brekalo je nakon solo prodora Dajakua tukao u 85. minuti, ali njegov prizemni udarac uhvatio je Zelenika. Navalili su Splićani, Kleinhesler je u 89. minuti probao zabiti škaricama, ali to je otišlo preko vrata. Osam minuta nadoknade dodao je sudad Jović, a u 93. minuti Hrgović je tukao iz daljine, nije bilo preciznosti. Trajkovski zatim dvije minute kasnije također tukao izvana, ali otišlo je to pokraj vrata Zelenike.

