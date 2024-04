Stigle su novčane kazne za utakmice 30. kola HNL-a, a ovoga se puta nisu proslavili Rijeka, Istra, Dinamo i Gorica. Hajduk je ovoga puta prošao bez kazne, no Od 30. Kola Hajduk samo još u 27. nije kažnjen, ali se za to sudac još nije oglasio tako da ni to nije sigurno.

Prema odluci disciplinskog suca, Alana Klakočera, najlakše je prošla Gorica, dok je ovaj put Dinamo prošao najteže.

HNK Rijeka se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 30. kola Istra 1961 - Rijeka gostujući navijači (Armada), smješteni na sjevernoj tribini, u 60. minuti zapalili oko trideset baklji i jednu bljeskalicu koja je bačena na teren za igru te je u 63. minuti zbog nastalog dima došlo do prekida utakmice u trajanju od dvije minute, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 4.000 eura.

NK Istra 1961 se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 30. kola Istra 1961 - Rijeka domaći navijači Demoni, smješteni na južnoj tribini, u 17. minuti zapalili tri baklje koje su bačene na teren za igru te je došlo do prekida utakmice u trajanju od jedne minute, u 53. minuti zapalili su jednu baklju, te jer su gostujući navijači Armada smješteni na sjevernoj tribini u 60. minuti zapalili oko trideset baklji i jednu bljeskalicu koja je bačena na teren za igru te je u 63. minuti zbog nastalog dima došlo do prekida utakmice u trajanju od dvije minute, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 2.300 eura.

GNK Dinamo se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 30. kola Gorica - Dinamo gostujući navijači (BBB) na istočnoj tribini u 1. minuti zapalili tri dimne kutije, u 58. minuti dvije baklje, u 60. minuti jednu dimnu kutiju, u 75. minuti oko dvadeset baklji, od kojih je jedna bačena u teren za igru, te tri rasprskavajuće rakete također bačene u teren za igru te je došlo do prekida utakmice u trajanju od četiri minute, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 4.800 eura.

HNK Gorica se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 30. kola Gorica - Dinamo gostujući navijači (BBB) na istočnoj tribini u 1. minuti zapalili tri dimne kutije, u 58. minuti dvije baklje, u 60. minuti jednu dimnu kutiju, u 75. minuti oko dvadeset baklji, od kojih je jedna bačena u teren za igru, te tri rasprskavajuće rakete također bačene u teren za igru te je došlo do prekida utakmice u trajanju od četiri minute, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 1.600 eura.

