U susretu 17. kola HNL-a Slaven Belupo i Hajduk su u Koprivnici igrali 2-2 (0-2). Hajduk je nakon prvog poluvremena vodio s 2-0 golovima Filipa Krovinovića (12') i Rokasa Pukštasa (28'), da bi domaći poravnali početkom nastavka preko Arbera Hoxhe (49') i Ivana Krstanovića (58' - 11m).

Hajduk je tijekom prvih pola sata dominirao utakmicom, a tu svoju bolju igru je i okrunio s dva gola. U 12. minuti Krovinović je oteo loptu Bosecu na 25 metara od gola domaćih, potom napravio korak dva prema sredini i zatim opalio te pogodio donji lijevi kut.

Pomoćni sudac pogođen stolicom

Na 2-0 svojim je prvim pogotkom u karijeri u seniorskoj karijeri povisio mladi Amerikanac Pukštas koji je neometan glavom sa šest metara u mrežu "pospremio" ubačaj Sahitija s desnog krila.

Možda i ključni trenutak dogodio se u 36. minuti kada je došlo do 20-minutnog prekida jer je linijski sudac pogođen predmetom u glavu. Na travnjaku je došlo do koškanja kapetana Hajduka Marka Livaje i braniča Slavena Nikole Solde. Nervozni Livaja je dobio žuti karton, ali i nakon opomene je žustro startao prema Soldi, glavni sudac Čulina oštro ga je upozorio, a za to vrijeme se nezadovoljstvo prelilo i na tribinu s navijačima Hajduka pa je jedan neodgovorni pojedinac pogodio linijskog suca Marića predmetom u glavu, navodno stolicom.

Nakon konzultacija sudačka se postava odlučila povući s terena, ubrzo su travnjak napustili i domaći igrači, pa su hajdukovci ostlai sami. Ipak, nakon nekoliko minuta igrači Slavena vratili su se na teren, a ubrzo su se vratili i suci pa je utakmica ipak nastavljena.

Hajduk dobio crveni karton

Nakon samo 10 minuta igre uslijedila je nova stanka od 15 minuta zbog poluvremena, a u nastavku je Hajduk izgledao ispuhano. Trener domaćih Zoran Zekić u drugo je poluvrijeme krenuo s tri nova igrača, Kvržićem, Krovinovićem i Crncem, a svi oni su imali uloge u oba pogotka. Kvržić je u 49. minuti prošao po desnoj strani, ubacio u peterac gdje se Hoxha naklonio i smanjio na 1-2.

Do kontroverzne situacije došlo je u 56. minuti kada je sudac Čulina pokazao na bijelu točku za domaće. Branič Hajduka Simić glavom je izbio loptu u korner, a prilikom doskoka sletio je na petu Crnca koji je odmah završio na travi. Iako je jasno kako je prilikom tog nehotičnog kontakta lopta već bila van igre do promjene odluke nije došlo, a iskusni Krstanović je bio siguran izvođač kaznenog udarca.

Hajduk je susret okončao sa 10 igrača jer je u 80. minuti isključen Sahiti koji je dobio drugi žuti karton zbog navodnog igranja rukom.

Drugi Hajduk sada ima 35 bodova, tri manje uz dvije utakmice više od vodećeg Dinama, dok je Slaven Belupo četvrti s 26 bodova, jednim manje uz utakmicu više od trećeg Osijeka.