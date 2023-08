Na svojim službenim internetskim stranicama Hajduk je potvrdio ono što se najavljivalo posljednjih dana, na Poljud je došao 26-godišnji stoper Filip Uremović, donedavni povremeni hrvatski nogometni reprezentativac. Na predstavljanju je bivši igrač Herthe kazao kako je kontakt s Hajdukom postojao već dulje vrijeme, a Mindaugas Nikoličius otišao je korak dalje i napravio nešto što bi moglo naškoditi splitskom klubu.

''Prije svega moram naglasiti da smo na dovođenju Filipa Uremovića radili godinu i pol dana, međutim zbog objektivnih okolnosti do sada se nije mogao realizirati. Napokon nam se pružila mogućnost da ga dovedemo u statusu slobodnog igrača i naravno da smo je iskoristili na obostrano zadovoljstvo. Posebno želim zahvaliti njegovom agentu na iznimno korektnom odnosu, velikoj pomoći koju je pružio igraču i Hajduku da se ovaj posao realizira'', kazao je sportski direktor Hajduka i time zaintrigirao mnoge.

Naime, ''Mr.Football'' tako je priznao da je Hajduk bio u kontaktu i pregovorima s nogometašem koji je bio pod važećim ugovorom drugog kluba, što je strogo zabranjeno.

Igrač potvrdio priču

Ako uzmemo u vremenski okvir tih ''godinu i pol dana'', Uremović je u tom razdoblju bio igrač pod ugovorom Rubina iz Kazana te Herthe iz Berlina.

Riječi sportskog direktora Bijelih na neki je način potvrdio i sam igrač: ''Već je duže vrijeme postojao moj kontakt s Hajdukom, ali zbog različitih okolnosti to se do sada nije uspjelo realizirati. Sada sam napokon tu zbog situacije s mojim bivšim klubom i Hajdukove velike želje da me dovede.''

Podsjećamo, u pravilima stoji da igrač smije pregovarati s drugim klubom jedino ako je na njegovom ugovoru preostalo još 6 mjeseci. Ostaje za vidjeti kako će se ova priča rasplesti...

