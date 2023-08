Filip Uremović novi je igrač Hajduka, objavio je splitski klub na društvenim mrežama. U videu koji traje gotovo 5 minuta predstavili su novo pojačanje u obrambenoj liniji, a sportski direktor Mindaugas Nikoličius pohvalio se svojim poznavanjem hrvatskog jezika.

Već nekoliko dana pričalo se o dolasku Uremovića među Bijele, ali ništa još nije bilo potvrđeno. Rođeni Požežanin još kao tinejdžer je iz Cibalije došao u Dinamo, da bi karijeru nastavio u ljubljanskoj Olimpiji. Nakon Slovenije, zaputio se u daleki Kazan, gdje je igrao za tamošnji Rubin, a prije Hajduka još je igrao za Sheffield United i berlinsku Herthu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obzirom da je slobodan igrač, bivši je hrvatski reprezentativac u Hajduk došao bez da je za njega plaćena odšteta.

''Hvala svima na lijepoj dobrodošlici. Već je duže vrijeme postojao moj kontakt s Hajdukom, ali zbog različitih okolnosti to se do sada nije uspjelo realizirati. Sada sam napokon tu zbog situacije s mojim bivšim klubom i Hajdukove velike želje da me dovede. Jedva čekam upoznati suigrač, klub, grad i navijače. Nadam se što pozitivnijem i što ljepšem iskustvu ovdje na Poljudu. Pogledao sam skoro sve Hajdukove utakmice ove sezone i mogu reći da je učinak u prvenstvu za sada fantastičan. Ne sjećam se kad je Hajduk ovako dobro ušao u sezonu i sve pohvale ekipi, treneru i stručnog stožeru. Znam koji su ciljevi kluba i na to ćemo se svi fokusirati. Vidim da je obrana već sada dosta uigrana, nadam se da ću svojim iskustvom igranja još više pomoći i što prije se adaptirati,'' kazao je Uremović nakon što je potpisao ugovor koji vrijedi do 2027. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.