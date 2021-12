Osijek i Hajduk remizirali su na Poljudu bez golova u jučerašnjem derbiju. Osijeku je na početku susreta poništen gol iz kaznanog udarca jer je Ramon Mierez prerano ušao u kazneni prostor.

Nenad Bjelica žalio se nakon susreta na takvu odluku.

"Ponavljanje kaznenih udaraca se događa u nogometu, nije mi samo jasno zašto je VAR poništio taj kazneni udarac kad to nije njegova nadležnost. VAR ga ne može poništiti nego samo glavni sudac koji ga je poništio nakon minutu i pol. On to može poništiti nakon pet, deset sekundi jer je on to vidio. Međutim, on to nije vidio, a vidio je to VAR", rekao je Bjelica u izjavi za Novu TV.

Mogućnosti upotrebe VAR-a

Evo što kažu pravila nogometne igre:

"Upotreba sustava VAR dopuštena je tek kada organizator utakmice/natjecanja ispuni sve zahtjeve iz Programa pomoći pri uvođenju i odobrenja (IAAP), kako je navedeno u pripadajućim Fiinim dokumentima o IAAP-u te dobije pisanu dozvolu FIFA-e. Pomoćni video sudac (VAR) može pomoći sucu samo u slučaju "jasne i očigledne pogreške“ ili "propuštenog ozbiljnog incidenta“, koji se odnose na:

• pogodak/nema pogotka

• kazneni udarac/nema kaznenog udarca

• izravni crveni karton (ne drugu opomenu)

• pogrešni identitet, kada sudac opomene ili isključi pogrešnog igrača momčadi koja je skrivila prekršaj

Pravila nogometne igre 2021./202 2. | Pravilo 5 | Sudac 63 5.

VAR će koristiti usporenu snimku/usporene snimke incidenta kako bi pomogao sucu. Sudac će donijeti konačnu odluku koja može biti utemeljena isključivo na informaciji primljenoj od VAR-a i/ili na izravnom sučevom pregledu usporene snimke (provjera na terenu). Osim u slučaju „propuštenog ozbiljnog incidenta“, sudac (i drugi članovi sudačkog tima na terenu, ako je potrebno) uvijek mora donijeti odluku (uključujući i odluku o mogućem nesankcioniranju potencijalnog prekršaja); ta se odluka ne mijenja osim ako se radi o „jasnoj i očiglednoj pogrešci“.

Pregledi snimke nakon nastavka igre

Ako je igra bila zaustavljena te potom nastavljena, sudac može pregledati snimku pa poduzeti odgovarajuće disciplinske mjere samo u slučaju pogrešnog identiteta ili potencijalnog prekršaja za isključenje zbog nasilnog ponašanja, pljuvanja, ugriza ili izrazito agresivnih, uvredljivih i/ili pogrdnih radnji."