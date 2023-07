U nedjelju od 21:05 očekuje nas Jadranski derbi između Hajduka i Rijeke na odavno rasprodanom Poljudu. Hrvatski viceprvak danas je objavio važne informacije za sve koji planiraju doći na derbi, ali i buduće utakmice.

O svemu tome za klupsku stranicu govorio je Ivan Matana, član Uprave Hajduka zadužen za financije, pravni segment i logistiku te provedbu ovog projekta koji bi trebao unaprijediti iskustvo navijača.

"S obzirom na iskustva prethodnih godina, bilo je jasno da postojeći sustav nije bio održiv pa smo se odlučili da prsten s kojeg se ulazilo na same tribine uključimo u tribine i izmjestimo sve ulaze i tripode (čitači ulaznica i pretplata) na vanjski dio prstena. Na sjevernu tribinu i zapadnu tribinu će se ulaziti na jedno mjesto, dok će se na istok ulaziti na tri predviđena mjesta.

Znatno je povećan broj tripoda, što bi trebalo ubrzati ulazak, naročito za istočnu i zapadnu tribinu gdje se uvidjelo da su prisutne najveće gužve pri ulasku", rekao je Matana o novom režimu ulaska na stadion te pojasnio kako će sada funkcionirati sam ulazak i izlazak.

'Sada će se poboljšati udobnost gledatelja i sami pristup'

"Kada se prođe točka ulaska gdje se izvršava provjera, gledatelji ulaze u prsten u kojem će im biti omogućena hrana, piće i sanitarni čvorovi i nakon toga mogu direktno ulaziti na tribinu odnosno u sektor za koji imaju ulaznicu.

Jednako tako moći će napustiti tribine tijekom same utakmice ili poluvremena ako imaju za to potrebu. Moramo napomenuti da je prilikom napuštanja vanjskog prstena navijač praktički napustio stadion s obzirom na to da je prsten sada integralni dio gledališta.

Hrana i piće se posluživati unutar samog prstena, svi znamo kakve su gužve vladale u prijašnjem sustavu, a sada smo dio premjestili na vanjski dio i povećali broj prodajnih mjesta, što će, vjerujemo, razveseliti brojne navijače koji nisu mogli to konzumirati nažalost zbog nepovoljne konstrukcije stadiona.

Sada će se poboljšati udobnost gledatelja i sami pristup, nadamo se da će ovo funkcionirati. Molimo gledatelje za razumijevanje, s obzirom na to da nam je prva utakmica s novim pristupom i svi nedostaci koji se uoče će biti riješeni uoči idućeg susreta na Poljudu", dodao je Matana.

Napomene Hajduka:

Ulazak za sjever: Pregled ulaznica i gledatelja obavljat će se na prostoru pokraj gornjih kućica između sjeverne i istočne tribine (fotografija u prilogu)

Ulazak za Zapad: Posjetitelje koji posjeduju ulaznicu za zapadnu tribinu, kontrola ulaznica i gledatelja obavljat će se na pristupu sa Zrinsko-frankopanske ulice (ulaz sa sjeverne strane), pored bazena

Ulazak za Istok: Na istočnu tribinu će se moći ulaziti na tri pristupne točke (s platoa pokraj galeba), znatno je povećan broj tripoda.

Ulazak na Jug: Posjetitelji Obiteljske tribine svoj će ulazak za prsten imati neposredno prije ulaza U za koji je predviđen ulaz.

Napomena 1: Stepenice koje su vodile na zapadnu tribinu preko Fan shopa će biti zatvorene, jednako kao i stepenice koje vode na sjever iz tunela pokraj autopraonice. Nakon završetka susreta stepenice će ponovno biti otvorene kako bi gledatelji mogli nesmetano napustiti stadion.

Napomena 2: Okolo samog stadiona će biti postavljene velike informativne ploče na kojima će različitim bojama biti označena imena tribina i ulaza koja Će točno usmjeravati gledatelje gdje su ulazi na njihove tribine ovisno o mjestu u kojem se u tom trenutku nalaze (fotografije u prilogu)

Napomena 3: Ulazi na stadion bit će otvoreni od 18 sati.