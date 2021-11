Nogometaši Hajduka i Gorice prvi su polufinalisti Hrvatskog kupa, dok će preostala dva putnika biti poznata u srijedu nakon susreta Osijek - Slaven Belupo, te Dinamo - Rijeka.

Hajduk je plasman u polufinale izborio nakon što je na stadionu u Kranjčevićevoj ulici pobijedio Lokomotivu sa 6-3, dok je Gorica pobijedila Istru 1961 sa 4-2 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je susret završio 2-2.

Hajduk i Lokomotiva su odigrali sjajnu utakmicu sa čak devet golova pri čemu je sedam postignutu u drugom dijelu.

Splitski sastav je odlično otvorio utakmicu. Gosti su poveli već u sedmoj minuti. Domaći stoper Justin de De Haas je ispucao loptu, no nije to učinio najbolje. Lopta se od noge Marina Ljubičića odbila do Marca Fossatija koji je sjajno uposlio Marka Livaju, a ovaj produžio do Filipa Krovinovića koji je zabio za 1-0.

Hajduk je u prvih pola sata dominirao, no nije uspio zabiti i drugi gol. Lokomotiva je u posljednjih 15 minuta stigla do "daha", a u posljednjim trenucima prvog dijela i do izjednačenja. Lovrencsics je gurnuo Kačavendu u kaznenom prostoru, a sudac Dario Bel pokazao na bijelu točku što je potvrdio i VAR. Josip Pivarić je bio siguran za 1-1.

Ludnica u drugom dijelu

Međutim, nakon svega 11 minuta nastavka Hajduk je poveo sa 4-1. Novu prednost gostima donio je Atanas u 51. minuti nevjerojatnim golom. Livaja je dobio loptu na rubu šesnaesterca i na desnoj strani proigrao Atanasova koji je sjajnim lobom praktički iz mrtvog kuta matirao Nevistića.

Samo dvije minute kasnije mrežu je zatresao i Ljubičić, da bi u 57. Livaja zabio za velikih 4-1. Livaja je dobio loptu na lijevoj strani, a potom prošao dvojicu domaćih igrača i potom svladao Nevistića. U 59. minuti Dabro je pet minuta nakon što je ušao u igru smanjio na 2-4 vrativši kakvu takvu nadu "lokosima".

No vrlo brzo je sve bilo gotovo. U 66. minuti je Atanasov je fantastično pogodio s više od 20 metara za svoj drugi gol i vodstvo Hajduka od 5-2. Do kraja susreta postignuta su još dva gola, po jedan na svakoj strani. Za 6-2 je zabio Sahiti u 90. minuti, a u četvrtoj minuti nadoknade Elez je nesretno zatresao vlastitu mrežu za konačnih 6-3.

-----------------

ČETVRTFINALE HRVATSKOG KUPA, STADION KRANJČEVIĆEVA, 18:30

LOKOMOTIVA - HAJDUK 3:6

SASTAVI:

LOKOMOTIVA: Nevistić; Cipetić, Mersinaj, de Haas, Marić, Hoxha, Đira, Kačavenda, Goričan, Pivarić, Kulenović.

HAJDUK: Kalinić; Lovrencsics, Dimitrov, Elez, Melnjak, Atanasov, Fossati, Krovinović, Biuk, Livaja, Ljubičić.

------------------

UŽIVO:

Kraj utakmice!

90' + 4' - GOL! Autogol Eleza, Cipetić je centrirao na peterac, Elez je pokušao izbiti i pogodio je svoju mrežu.

90' + 2' - Igra se još tri minute. Valjda je to to...

90' - GOOOOOOL! SAHITI! Kao munja je projurio po desnoj strani i sjurio se u kazneni prostor Lokomotive te je poslao dijagonalu i pogodio.

83' - Tuci je sada jako neoprezno startao i udario je kopačkom u glavu Lovrencsicsa i ovom se sada ukazuje pomoć. Tuci je dobio žuti karton.

76' - Malo se sada smirio ovaj tornado, ovaj uragan Hajduka. Utakmica je, de facto, gotova i sada se može mirno privesti kraju.

73' - Gol za Hajduk, ali je poništen. Mlakar je zabio nakon prekrasnog proigravanja lob-passom Atanasova. Nije imao težak posao, ali sjajim su duplim pasom izbacili cijelu obranu Lokomotive. No, bio je u zaleđu.

66' - GOOOOOOOOOOL! ATANASOV! Što je ovo ljudi dragi. Atansov je opalio bombu s 25 metara desnom nogom i to dijagonalno u malu mrežicu. Kakav gol, što radi ovaj dečko danas.

62' - Kalinić se kod ovog gola Lokomotive ozlijedio, u pitanju je koljeno i sada je morao izaći iz igre, neće moći nastaviti. Nagrađen je pljeskom, a zamijenit će ga legendarni Danijel Subašić.

59' - GOOOOOOL! Lokomotiva ekspresno uzvraća preko Dabre koji poentira nakon brzog napada domaćina. Tko zna možda nije gotovo još.

57' - GOOOOOOOOOOOOOL! LIVAJAAAAAAAAAAAAAA! Dokle više?! Lider Hajduka prima loptu negdje na 25-30 metara od gola na desnoj strani i zatim kreće u solo prodor prema petercu i svih se otarasio i na kraju matirao Nevistića!

53' - GOOOOOOOOOOOL! LJUBIČIĆ! Sjajno ga je proigrao Biuk i ovaj je s desne strane malo iskosa zakucao u mrežu.

51' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! ATANASOV! Kakav gol ljudi dragi! Sjajnu je loptu dobio na desnoj strani i krenuo prema samoj gol-aut liniji i onda se odlučio lobati golmana i - uspio je! Svakako valja reći kako je akcija koja je prethodila golu također bila fenomenalna.

47' - Ljubičiiiiiić! Potegao je s ruba kaznenog prostora iz voleja i pogodio je ravno u Kalinića!

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

KRAJ PRVOG DIJELA.

45' + 3' - GOOOOOOOOL! PIVARIIIIIIIĆ! Uzeo je neobičan zalet, malo poskakivao i na kraju raspalio po golu.

45' + 1' - Penal za Lokomotivu! Kačavenda je gurnut prilikom jednog centaršuta i sudac Bel je odmah pokazao na bijelu točku.

41' - Auuuuu, što su sada promašili igrači Hajduka. Lovrencics je šutirao s desne strane iskosa u Nevistića, a onda se lopta odbija u sredinu prema Ljubičiću koji je loše zahvatio loptu i otišlo je pored gola.

30' - Nije loša utakmica, Hajduk igra strpljivo i bira svoje trenutke za napad, a onda kreće brzo i okomito. No, nećemo reći da Lokomotiva nije opasna, imali su nekoliko vrlo dobrih napada, ali obrana Hajduka prošla je test.

28' - Atanasov je malo bezobrazno pokušao lobati vratara s velike distance, ali bio je strahovito neprecizan.

23' - Hoxha je oštro i snažno centrirao na Kulenovića u kazneni prostor, ali lopta je baš bila jaka i Kulenović ju je preusmjerio preko gola.

20' - Inače, u Gorici je bila prava drama, završilo je 2:2 i Gorica je izborila polufinale tek nakon raspucavanja.

14' - Biuk je sada prijetio nakon jednog prodora po boku, ali nije mu udarac bio precizan.

7' - GOOOOOOOOOL! KROVINOVIIIIIIĆ! Igrači Lokomotive napravili su pogrešku u predaji lopte i Hajduk je brzo izveo kontru prema vratima domaćina, Ljubičić je prvo izvrsno pronašao Livaju na 20 metara od vrata, a onda je Marko Livaja izvrsno odigrao za Krovinovića koji je ulazio u kazneni prostor i ostao sam pred vratarom te ga je bez problema matirao.

5' - Livaja je sjajno centrirao iz slobodnjaka s nekih 30 metara s desne strane iskosa. Loptu je poslao na peterac oštro, ali ju niti jedan igrač Hajduka nije zakačio. Ali sjajan centaršut je bio.

1' - Počela je utakmica...