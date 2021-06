Mlada Hajdukova zvijezda i hrvatski U21 reprezentativac Mario Vušković (19) ovoga će ljeta gotovo sigurno napustiti Bijele i preseliti u neki inozemni klub.

Prije više od mjesec dana talijanski novinar i stručnjak za transfere Nicolo Schira objavio je da je Vušković na milimetar do odlaska u redove talijanskog velikana Torina, no taj se transfer do sada nije ostvario.

U četvrtak je Scottish Sun objavio kako je za Vuškovića zainteresiran jedan velikan s "Otoka" - škotski Celtic koji je već stupio u kontakt s Hajdukom i ponudio pet milijuna funti za talentiranog braniča.

Marko Lukunic/PIXSELL

Sun piše da je Vušković velika želja novog trenera Celtica Angea Postecogloua te da ga je Hajduk definitvno odlučio prodati u nadolazećem prijelaznom roku.

Specijalizirani portal Transfermarkt Vuškovićevu tržišnu vrijednost procjenjuje na šest i pol milijuna eura.