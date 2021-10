U prvom susretu 7. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United i Everton su na Old Traffordu odigrali 1:1.

Poveo je United u 43. minuti golom Anthonyja Martiala na dodavanje Brune Fernandesa kojem je to bila 20. asistencija u 58 ligaških nastupa. Sjajni Portugalac je zabio i 30 golova. Izjednačio je Andros Townsend u 65. minuti.

Gosti su bili korak do preokreta u 85. minuti, no pogodak Yerrjya Mine je poništen zbog zaleđa. Tom Davies je bio u odličnoj poziciji i sam je mogao pucati, no nesebično je dodao Mini koji je bio u minimalnom zaleđu.

Poseban gost

S Old Trafforda se javio i jedan od najboljih MMA boraca svih vremena Habib Nurmagomedov. Na svoj Instagram stavio fotografiju na kojoj pozira s dresom Manchester Uniteda.

"Velika mi je čast posjetiti ovaj veliki stadion na poziv legendarnog nogometnog kluba Manchester Uniteda. Hvala na toploj dobrodošlici. Nadam se da mi Cristiano Ronaldo i David Beckham neće zamjeriti što sam uzeo ovaj broj. Neću izgubiti u ovom dresu jer ću ga staviti na zid u okvir na najvidljivije mjesto u mojoj kući“, napisao je Habib uz objavu.