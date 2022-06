U najzanimljivijem susretu večeri u Ligi nacija Španjolska i Portugal su u Sevilli odigrali 1-1 što je već četvrti uzastopni međusobni remi ovih suparnika.

Španjolska i Portugal su odmjerile snage u susretu 1. kola skupine 2 elitnog razreda Lige nacija.

"Furija" je povela u 25. minuti golom Alvare Morata. Bila je to sjajna akcija domaćeg sastava. Gavi je povukao kontru, gurnuvši do Morate koji je loptu propustio kroz noge za Sarabiju, nakon čega je napadač Sportinga ušao u kazneni prostor te vratio do Morate kojem nije bilo teško svladati Diogo Costu. Portugal je bio korak do izjednačenja u 59. minuti kada je Rafael Leao "povaljao suparnika", izašao ispred Unai Simona i pucao, no domaći vratar je sjajno reagirao. Samo pet minuta kasnije zicer je imao i Morata, no ovoga puta je napadač Juventusa pucao pored gol.

Portugal je uspio izjednačiti u 83. minuti. Joao Cancelo je sjajno ubacio s krila, a Ricardo Horta zabio za 1-1. U 87. minuti se Španjolska mogla vratiti u vodstvo, no Jordi Alba je promašio veliku priliku.

Kuchta srušio Švicarce

U drugom susretu iz ove skupine Češka je u Pragu pobijedila Švicarsku sa 2-1. Oba gola za češku vrstu je zabio Jan Kuchta (11, 58), dok je za Švicarce zabio Noah Okafor (44).

Za tri dana Češka će ugostiti Španjolsku, dok će u Lisabonu igrati Portugal i Švicarska.

Norveški wunderkind slomio Srbe

U skupini 4 drugog jakosnog razreda (Lige B) Norveška i Švedska su startale gostujućim pobjedima protiv naših susjeda.

Švedska je u Ljubljani pobijedila Sloveniju sa 2-0, dok je Norveška u Beogradu porazila Srbiju sa 1-0.

Pogodak odluke u Beogradu zabio je Erling Haaland u 26. minuti, a bio je to njegov 16. pogodak za reprezentaciju u 18 susreta.

Šveđani su slavili golovima Emila Forsberga (39-11m) i Dejana Kuluševskog (88). Iduće kolo donosi ogled Srbije i Slovenije, te Švedske i Norveške.

Kosovu i Grčkoj puni plijen

Gostujuće pobjede ostvarili su i Kosovo i Grčka u skupini 2 Lige C.

Grčka je u Belfastu slavila protiv Sjeverne Irske sa 1-0, a gol odluke zabio je Tasos Bakasetas u 39. minuti. Kosovo je osvojilo tri boda na gostovanju na Cipru pobjedom 2-0, a strijelci su bili Valon Berisha (65) i Edon Zhegrova (78).

Bugarska i Sjeverna Makedonija su u skupini 4 trećeg jakosnog razreda odigrale 1-1. Kiril Despodov je u 13. minuti doveo domaćine u vodstvo, a izjednačio je Milan Ristovski u 50. minuti.