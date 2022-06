Norveški golgeter Erling Haaland u ponedjeljak je potpisao petogodišnji ugovor s engleskim velikanom za kojega je igrao i njegov otac Alfie, Manchester Cityjem. City je dogovorio prelazak 21-godišnjeg napadača u svibnju, a sada je službeno potpisan ugovor do ljeta 2027.

"Ovo je ponosan dan za mene i moju obitelj. Uvijek sam gledao utakmice Cityja,ne možete se ne diviti njihovoj igri. Za Manchester City igraju brojni igrači najvišeg razreda, a Pep Guardiola je jedan od najboljih trenera na svijetu. Vjerujem da sam došao u ekipu u kojoj ću ispuniti svoje ambicije", izjavio je Haaland za internetsku stranicu Cityja.

Zanimljivo, Haaland još uvijek nije odabrao broj koji će nositi na dresu u Cityju. On bi najradije boj 9, no on sada pripada Gabrielu Jesusu, za kojega se pretpostavlja da će ovoga ljeta napustiti klub i osloboditi devetku.

Norveški nogometaš je u protekle dvije i pol godine u 89 utakmica zabio čak 86 golova.

Prema britanskim medijima Manchester City je za Haalanda platio 60 milijuna eura odštete, a godišnja plaća bit će mu 17,5 milijuna eura.