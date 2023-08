Hrvatski reprezentativni branič, 21-godišnji Joško Gvardiol u subotu je i službeno postao novi igrač aktualnog europskog i engleskog nogometnog prvaka Manchester Cityja s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

Nagađa se da transfer iznosi 100 milijuna eura, te je time najskuplji stoper u povijesti nogometa.

"Uvijek sam sanjao kako ću jednoga dana zaigrati u Engleskoj. A posebna mi je čast što će to biti u Manchester Cityju i to nakon sezone kakvu je klub imao. Svi koji su prošle sezone gledali Manchester City znaju da je to najbolja momčad na svijetu. Dolazak u ovaj klub je nešto posebno i za mene i za moju obitelj. Sjajna će stvar biti raditi pod Pepom Guardiolom. Znam kako još nisam završio sa svojim igračkim razvojem, a siguran sam kako ću napredovati igrajući za najboljeg trenera na svijetu", rekao je mladi hrvatski stoper, te kazao kako jedva čeka igrati s Mateom Kovačićem.

''Veselim se vidjeti vas'', poručio je navijačima Građana. Također, u razgovoru je rekao kako napokon više ne mora brinuti oko Erlinga Haalanda, obzirom da mu je sada postao suigrač.

Naravno, Joško nije ni zaboravio objaviti oproštajnu poruku od Leipziga, koja je izrazito emotivna.

Iako napušta grad u koji se zaljubio, te velikog prijatelja Olma, u Manchesteru će ga čekati kolega iz reprezentacije, Mateo Kovačić.