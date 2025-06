Gvardiol i Kovačić dobivaju ispomoć na svojim pozicijama: City otvorio kasu za povratak na vrh

Manchester City blizu je dogovora o dolasku drugog pojačanja u ovoljetnom prijelaznom roku, a riječ je o lijevom braniču Wolverhamptona Rayanu Ait-Nouriju (24), objavili su britanski mediji.

Alžirski reprezentativac je u Wolvese stigao prije četiri godine i do isteka ugovora mu je preostala još jedna sezona, pa će 'Građani' morati platiti 40 milijuna eura odštete. Prošlog tjedna City je uspio dogovoriti transfer Milanova veznjaka Tijjanija Reijndersa.

🚨✍🏻 Tijjani Reijnders has signed his contract as new Manchester City player with official statement to follow next. pic.twitter.com/n7aXPdNhsk