Igrači Manchester Cityja prvi su finalisti ovosezonskog izdanja engleskog FA Kupa, najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, branitelji naslova u polufinalu su na Wembleyu svladali Chelsea sa 1-0 (0-0).

Junak pobjede je Bernardo Silva koji je postigao jedini pogodak na utakmici u 84. minuti. Ipak, nakon utakmice bijesan je bio Pep Guardiola.

"Danas je bilo neprihvatljivo igrati. Neprihvatljivo. Nenormalno. Za zdravlje igrača. Nakon 120 minuta protiv Reala... Ovo je nedopustivo. Ne razumijem kako smo preživjeli danas. Ništa se neće promijeniti. Ništa. Zašto smo morali igrati danas, a ne sutra kada Chelsea, Manchester United i Coventry ne igraju sredinom tjedna? Zašto? Recite mi zašto, objasnite mi. Ne razumijem zašto nam nisu dali dan odmora više za ovu utakmicu'', započeo je Pep dok su ga šutke slušali i promatrali Frank Lampard, Alan Shearer, Gary Lineker i Micah Richards, pa nastavio:

''Poraz od Reala je bio kao udarac šakom u glavu i zato je nedopustivo da moramo igrati danas. Manchester United i Coventry nisu u Ligi prvaka, a njihovo polufinale igraju dan nakon nas. Pa u pitanju je zdravlje igrača! Reći ćete mi da je to zbog TV prijenosa. Ne, ljudi, ja ovo govorim zbog zdravlja igrača, ne možemo to prihvatiti. Ovi igrači su legende. Legende. Nije mi jasno kako su danas preživjeli. Kapa do poda. Volimo igrati nogomet, volimo ovaj sport, ali ovo je previše za zdravlje igrača."

OVDJE pogledajte Guardiolin ljutiti monolog.

Dakle, samo tri dana nakon odrađenih produžetaka u Ligi prvaka Građani su morali na teren u polufinalu FA Kupa.

U finalu će 25. svibnja igrati protiv boljeg iz ogleda Coventry Cityja i Manchester Uniteda.