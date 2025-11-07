Guardiola ušao u klub legendi i otkrio najvećeg rivala: Počast mu odao i Alex Ferguson

Pep Guardiola u nedjelju će protiv Liverpoola po 1000. put voditi momčad kao trener te tako ući u ekskluzivni klub trenerskih legendi.

Španjolski trener izjavio je da nije očekivao da će dosegnuti ovakav broj kada je počeo trenirati rezervnu momčad Barcelone, ali da je jako zadovoljan time.

"Nisam uživao u svakom trenutku, ali sam u potpunosti uživao u ovom putovanju. Imao sam puno sreće. Puno nevjerojatnih stvari osvojenih u Barceloni, u Bayernu i ovdje. Doći do 1000 utakmica je vrlo teško i da ponovno počinjem, ne bih uspio", rekao je Pep ne skrivajući ponos zbog ovog velikog dosega:

"Biti član Udruženja nogometnih menadžera (LMA) vrlo mi je važno, stoga sam uistinu, uistinu počašćen što se pridružujem LMA Kući slavnih Klubu 1000. Ponizan sam što sam primljen u tako cijenjen klub koji uključuje Sir Alexa Fergusona i mnoge trenerske kolege s kojima sam uživao natječući se tijekom godina. Vrlo sam ponosan što dosežem 1000 utakmica kao menadžer, što mi je uvijek bila posebna ambicija. Želio bih odati počast svojoj obitelji i prijateljima na podršci tijekom godina, kao i svojim igračima, osoblju i kolegama u Barceloni, Bayern Münchenu i Manchester Cityju koji su mi pomogli da dosegnem ovu posebnu prekretnicu", izjavio je Guardiola za službenu stranicu LMA-a.

Guardioli je odao počast i Sir Alex Ferguson.

"Pep! Apsolutno sam oduševljen što ti mogu poželjeti dobrodošlicu u prestižni LMA Kuću slavnih Klub 1000. Tvoja duboka ljubav i strast prema igri uvijek su bili toliko očiti i trebao bi biti vrlo ponosan na neizbrisiv utjecaj koji i dalje imaš na globalnu igru. Dosezanje 1000 utakmica i postizanje takve dugovječnosti u nogometu je prekretnica koja se nikada ne smije podcijeniti, a nastaviti osvajati naslove lige, Lige prvaka i domaćih kupova u tri najkonkurentnije europske lige je izvanredno. Radujem se proslavi s tobom na LMA gala večeri kako bismo te formalno uveli u LMA Kuću slavnih Klub 1000", poručio je Ferguson.

Samo najveći

Guardiola će postati 39. menadžer u modernoj eri engleskog nogometa s 1000 ili više utakmica. Uz Fergusona, Mourinha i Wengera, na tom zvjezdanom popisu nalaze se i Brian Clough, Carlo Ancelotti, Sir Matt Busby, Roy Hodgson, Jurgen Klopp, Sir Bobby Robson, David Moyes i Neil Warnock.

Guardiola je priznao kako mu je najteži rival tijekom cijele karijere bio upravo nedjeljni protivnik - Liverpool.

"Dugo sam u ovoj zemlji i naravno, Barcelona je imala ogroman utjecaj na moj život, kao igrača, kao igrača i kao trenera, a Bayern je također bio veliko poglavlje, ali Liverpool je, s Kloppom, bio najveći rival u ovoj zemlji i ne može biti ništa bolje. To je sudbina", rekao je Guardiola na konferenciji za medije u petak.

Guardiola nije želio izdvajati svoju omiljenu utakmicu, rekavši da ima dobra sjećanja na neke, a ne tako dobra sjećanja na druge.

"To je dio putovanja, učite i napredujete. Sutra će sunce ponovno izaći i pred vama je nova utakmica."

Pitaju se Španjolci je li Pep 'bocnuo' Real izjavom o Kloppovom Liverpoolu ili je pak istina da je njegova legendarna Barcelona s tadašnjim Realom puno lakše izlazila na kraj nego što je on u Manchesteru mogao protiv Kloppa.