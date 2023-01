Lionel Messi (35) već je dugo ponajbolji igrač na svijetu, a sada, nakon osvajanja Svjetskog prvenstva s Argentinom, definitivno se zacementirao na vrhu ljestvice najboljih nogometaša u povijesti.

Nakon Mundijala u Kataru Messi je vratio u svoj klub, francuski PSG, s kojim mu ugovor istječe na kraju ove sezone i donedavno se činilo sigurnim da to nije problem jer je Messi nakon trijumfa na mundijalu trebao produžiti ugovor as Parižanima te na Parku prinčeva ostati praktički do kraja karijere.

No, čini se da Leo ima drugačije planove.

Kako je objavio pouzdani sportski novinar Gerard Romero, kod Messija se dogodila velika promjena i on sada ne namjerava produžiti ugovor s PSG-om.

Messi je navodno promijenio mišljenje nakon što je osvojio SP i sada želi na kraju sezone kao slobodan igrač napustiti Pariz.