Iako je Crvena zvezda ove sezone imala direktan plasman u Ligu prvaka, ostali srpski predstavnici u borbi za Europu su doživjeli debakl, a najviše se osramotio Partizan.

Partizan je svoj put prema skupinama Konferencijske lige počeo u 3. pretkolu gdje su jedva prošli Azerbejdžanskog predstavnika Sabah FK da bi u play-offu teško stradali od Nordsjaellanda s ukupnih 6-0.

Grobari, najvatreniji navijači crno-bijelih iz Beograda, bijesni su zbog loših rezultata u posljednje vrijeme te su zahtijevali odlaske uprave i trenera Igora Duljaja.

Potonjeg su Grobari i vrijeđali sinoć tijekom uzvratne utakmice play-offa Konferencijske lige.

"Znate kako, veoma je teško poslije 5:0 odigrati ovakvu jednu utakmicu. Pričao sam s njihovim trenerom, ovo je izuzetan tim protiv koga smo igrali, oni imaju sistem, agresivni su, mlada ekipa i brza koja zna što želi. Puno toga utječe na mene, nisam mogao više slušati kako neko vrijeđa nekog igrača sa tribine. To je jako ružno. Nemoj mi vrijeđati familiju, burek, mog oca, to je mnogo ružno, dođi i podrži igrače. To nije opravdanje. Pobijedio je puno bolji tim, koji ima kvalitetnije igrače, a nama slijedi jako bitna utakmica, idemo dalje", kazao je Duljaj nakon utakmice.

