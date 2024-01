U 22. kolu engleske Premier lige pobjede su upisali Arsenal, Luton, Crystal Palace i Newcastle, dok su Everton i Fulham nakon 0:0 remija podijelili bodove. Lošu večer je imao hrvatski vratar Ivo Grbić koji je prije četiri dana stigao u Sheffield United iz Atletico Madrida za 2.5 milijuna eura.

Arsenal je slavio na gostovanju kod Nottingham Foresta 2:1 golovima Gabriela Jesusa u 65. minuti i Bukaya Sake u 72. minuti. Utješni gol za domaćine zabio je Taiwo Awoniyi u 89. minuti.

Luton je iznenađujuće deklasirao Brighton 4:0, a junak velike pobjedu na domaćem terenu je bio Elijah Adebayo koji je zabio hat-trick. Tresao je mrežu u prvoj minuti, 42. i 56., a u strijelce se u trećoj minuti upisao i Chiedozie Ogbene.

Crystal Palace je slavio protiv Sheffield Uniteda 3:2, a Grbić je u dvije utakmice koliko je do sada branio za svoj novi klub primio čak osam golova. Nakon što je u porazu od Brightona pet puta vadio loptu iz svoje mreže, protiv Palacea je to morao napraviti tri puta. Eberechi Eze je bio dvostruki strijelac za domaćine u 17. i 27. minuti, a pobjedu je potvrdio Michael Olise u 67. minuti. Gostima nije pomoglo ni to što ih je Ben Brereton Díaz doveo u vodstvo već u 20. sekundi utakmice, kao ni gol koji je James McAtee zabio u 20. minuti kada ih je ponovno doveo u vodstvo.

U posljednjem okršaju večeri Newcastle je slavio na gostovanju kod Aston Ville 3:1. Fabian Schär je golovima u 32. i 36. minuti usmjerio utakmicu, a sve je bilo riješeno kada je Álex Moreno u 52. zabio autogol. Ollie Watkins je smanjio zaostatak domaćina u 71. minuti, ali rezultat se do kraja nije mijenjao.

Vodeći je Liverpool s dva boda više, ali utakmicom manje od Arsenala.