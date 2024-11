Tomašević objavio kada će biti izgrađen novi Dinamov stadion, ali prvo Kranjčevićeva

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u četvrtak na aktualnom satu Gradske skupštine da će nogometni stadion u Kranjčevićevoj ulici biti izgrađen do rujna 2026., do 2028. bit će izgrađen Maksimirski stadion, a "jednog dana" gradit će se i stadion u Sesvetama.

Nestranački zastupnik Otto Barić negodovao je zbog gradnje stadiona u Kranjčevićevoj, smatrajući da je njegov najvažniji problem utjecaj na okoliš i okolinu. Predložio je gradonačelniku da o tome još dobro razmisli jer je "projekt zguran na način kako bi to napravio Tomislav Horvatinčić".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije stadiona u Maksimiru treba završiti stadion u Kranjčevićevoj

Tomašević je odgovorio kako ne zna što se tu mijenja iz perspektive namjene jer tamo već postoji stadion koji je u neadekvatnom stanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da je svima u interesu da se što prije izgradi novi stadion u Maksimiru, da bi se on mogao izgraditi treba što prije izgraditi novi stadion na drugoj lokaciji, a to je Kranjčevićeva", kaže Tomašević.

Riječ je o rekonstrukciji stadiona u Kranjčevićevoj koja proširuje kapacitete tako da se na njemu mogu igrati međunarodne utakmice Dinama i nogometne reprezentacija dok traje rušenje Maksimirskog stadiona i izgradnja novog, što bi trebalo biti gotovo do 2028. godine.

Najavio je da će radovi na stadionu u Kranjčevićevoj krenuti početkom 2025., bit će izgrađen do rujna 2026. i imat će 11.500 mjesta. Napomenuo je kako taj stadion ima i simbolično mjesto u povijesti s obzirom na osnivanje Zbora narodne garde.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a i HSLS-a Mario Župan rekao je da su oni apsolutno za gradnju stadiona u Kranjčevićevoj, ali uz njega treba graditi i stadion u Sesvetama s 8000 sjedećih mjesta, za koji je gotova građevinska dozvola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedini problem je oko 169 parkirnih mjesta, za što treba riješiti imovinsko-pravne odnose, kaže Župan koji smatra da bi se od 1. rujna iduće godine na stadionu u Sesvetama mogle igrati prvoligaške i europske utakmice.

Tomašević je odgovorio kako se ne može najavljivati dovršetak stadiona do rujna, ako imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni. "Kranjčevićeva je zamjena za Maksimir, no to ne znači da Sesvete nećemo dalje realizirati. Imamo problem s imovinsko-pravnim odnosima i riješit ćemo ga", rekao je Tomašević i najavio njegovu gradnju "jednog dana".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Europski Dinamo na balkanskom stadionu: Koliko će nas još sramotiti blatna močvara bez krova?