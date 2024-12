Gorica je izgubila u Koprivnici i time postavila negativan rekord HNL-a

U prvoj utakmici 17. kola SHNL-a Slaven Belupo je na domaćem terenu svladao Goricu 2:1.

Gosti su poveli već u osmoj minuti preko Kosovara Medina Gashija. Uspjeli su izdržati do poluvremena, a najzaslužniji za to bio je sjajni Banić na golu Gorice. U drugom poluvremenu Slaven je krenuo sa sve opasnijim napadima i u 67. minuti Alen Grgić postigao je izjednačujući pogodak. U 82. minuti Farmaceuti su došli do potpunog preokreta pogotkom Adriana Jagušića. Slaven je zasluženo došao do pobjede i nastavio svoj niz bez poraza koji se sada proteže na osam utakmica. Mario Kovačević radi fenomenalan posao s klubom iz Koprivnice. S druge strane, Gorica je ovim porazom srušila jedan negativni rekord domaćeg prvenstva. Naime, niti nakon 17 kola Gorica nema bod u gostima. U devet gostujućih utakmica ove sezone, Gorica je izgubila svih devet. Sve momčadi SHNL-a uspjele su na domaćem terenu svladati Turopoljce i to je neslavni rekord koji će se sada upisati momčadi Marija Carevića jer od kad je 2013. uveden format od deset ekipa, nije se dogodilo da jedna ekipa izgubi svih devet gostujućih utakmica polusezone.

Gorica će tako ostati na 15 bodova, a ako Lokomotiva pobijedi Dinamo i Šibenik uzme barem bod Istri, Goričani će posljednje kolo jesenskog dijela sezone dočekati na začelju ljestvice.

