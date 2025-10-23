Gonzalo Garcia otvoreno o Marku Livaji: 'Je li izgubio mjesto u prvoj postavi?'

Trener Hajduka Gonzalo Garcia održao je pressicu uoči gostovanja splitskog kluba u Gorici. Goruća tema, kao i uvijek, bio je Marko Livaja.

Urugvajski stručnjak odbacio je nagađanja da je Marko Livaja izgubio mjesto u momčadi.

“Marko nije igrao zbog ozljede. To da je izgubio mjesto u sastavu je ekstremno mišljenje. Najvažnije je da budemo momčad. Nadam se da će se što prije oporaviti jer ćemo s njim biti jači”, poručio je Garcia.

Mlade nade opravdale pruženu šansu

Pohvalio je mladog Hodaka, koji se nametnuo na desnom beku:

“Radi jako dobro, ponizan je i gladan uspjeha. Bit će uspona i padova, ali siguran sam da će napredovati.”

Osvrnuo se i na incident s navijačima u Puli, koji ga je duboko pogodio:

“Nije to problem Hrvatske, nego društva. Ljudi zaboravljaju da smo svi samo ljudi. Dajem sve od sebe i to me pogodilo jer Pulu smatram svojim domom, tamo su bila i moja djeca.”

Najavio je i dvoboj s Goricom, koja je nedavno svladala Dinamo:

“Gorica je dobra momčad, igraju čvrsto i nepredvidivo. Dobro smo ih analizirali i pripremili se. Očekujem tešku, ali dobru utakmicu.”

Tko će zamijeniti Pajazitija?

Što se tiče zamjene za ozlijeđenog Pajazitija, Garcia kaže da još traži rješenje:

“Treba nam dinamičan i agresivan igrač. Kalik je više desetka, Sigur može igrati i beka, ali imamo ideju kako želimo izgledati.”

Zaključio je da se Hajduk napokon počinje prepoznavati po svom identitetu:

“Utakmica protiv Istre bila je jedna od naših najboljih. Želimo zadržati taj ritam i mentalitet.”

