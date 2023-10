U susretu 2. kola E skupine nogometne Lige prvaka Atletico Madrid je na Metropolitano stadionu pobijedio Feyenoord sa 3-2, dok je u susretu H skupine Šahtar na gostovanju identičnim rezultatom porazio Royal Antwerp.

Bile su to dvije sjajne utakmice u kojima su Atletico i Šahtar do pobjeda stigli preokretima.

Feyenoord je u Madridu vodio 1-0 i 2-1, ali se Atletico oba puta vratio, a potom u drugom dijelu okrenuo rezultat. S druge strane Šahtar je nadoknadio 0-2.

Počelo je sjajno za nizozemskog prvaka. Već u sedmoj minuti gosti su stigli do vodstva nakon autogola Mari Hermosa. No, samo pet minuta kasnije izjednačio je Alvaro Morata.

Feyenoord je do nove prednosti stigao u 34. minuti preko Davida Hancka, no domaćin se još jednom vratio. U posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Antoine Griezmann.

Španjolski sastav je u 47. minuti okrenuo rezultat drugim Moratinim golom na utakmici. U nastavku susreta gosti iz Rotterdama su mogli do izjednačenja, no Jan Oblak se istaknuo s nekoliko sjajnih obrana.

Ivo Grbić nije branio za Atletico, dok je Luka Ivanušec na nizozemskoj strani i dalje izvan stroja zbog ozljede. U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Celtic i Lazio.

Na ljestvici vodi Atletico sa četiri boda, Feyenord ima tri, Lazio bod, a Celtic je na nuli.

Sjajan susret vidjeli su i gledatelji na Bosuilstadionu u Antwerp. Domaćin je imao 2-0 i jedanaesterac u sudačkoj nadoknadi, ali to nije bilo dovoljno za slavlje.

Arbnor Muja je već u trećoj minuti doveo belgijski sastav u vodstvo, da bi Michel-Ange Balikwisha u 34. minuti povećao prednost. No, gosti su nastavku susreta bili daleko bolji. Šahtar je smanjio u 48. minuti golom Danila Sikana, a u 71. minuti je izjednačio Jaroslav Rakitski.

Šahtar je do prednosti stigao u 76. minuti nakon velike pogreške domaćeg vratara Jeana Buteza. Antwerpova "jedinica" je spašavala jednu loptu da ne ode u korner, no to je učinio traljavo i lopta mu je ispala iz ruke ravno na nogu Jehora Nazariana koji je ubacio pred gol do Sikana, a ovom nije bilo teško pogoditi u praznu mrežu za 3-2.

Belgijski prvak je u petoj minuti nadoknade dobio kazneni udarac nakon što je Taras Stepanenko igrao rukom. Odgovornost je preuzeo Toby Alderweireld i promašio cijeli gol.

Pobjeda Šahtara vrlo je loša vijest za Dinamo, kojem je ukrajinski klub glavni konkurent za izravan ulazak u Ligu prvaka sljedeće sezone na bazi koeficijenta, naravno ako osvoji HNL.

Kasnije se sastaju Porto i Barcelona.

Na ljestvici vode Barcelona, Porto i Šahtar sa po tri boda, dok je Antwerp bez bodova.

