"Nismo se predali u nijednom trenutku. Dobro smo ušli u utakmicu, imali smo dvije dobre šanse. Dogodila se greška Boška nakon koje smo ga svi bodrili, nismo mu dali da potone. Obranili smo se kad je trebalo u prvom dijelu i onda se na poluvremenu dogovorili da riskiramo maksimalno", rekao je Jakirović pa dodao:

"Dva jedanaesterca… Ima VAR, valjda su ljudi vidjeli da su oba jedanaesterca bila. Mijenjao sam Mihaljičenka jer se nije dobro pozicionirao i probijali su nas po njegovoj strani. Znam da se on ljuti, ali i ja sam ljut sa strane pa me nitko ništa ne pita. Imamo sada pauzu, otići će nam 12 reprezentativaca, moramo trenirati s onima koji ostanu jer ja još nemam ni sliku o svim igračima."

Na pitanje o pojačanjima Jakirović je rekao:

"Hoće, vratit će se Petković i potpisati novi ugovor s nama, on ostaje. Pokušat ćemo sad još sutra završiti dolaske tri-četiri igrača da ih stignemo registrirati za Europu, a onda i do 8.9. i kraja roka ako se što ponudi, mi ćemo to uzeti."

Sam Petković je također komentirao utakmicu:

"Iskreno, golman Malenica mi je došao i rekao kako zna da neću pucati po sredini, a ja sam rekao da hoću. Zato sam i opalio tako", objasnio je Petković prvi penal, a zatim odbio odgovoriti je li već potpisao produljenje ugovora s Dinamom. "Ovdje sam da pričam o utakmici i narednoj akciji s reprezentacijom", rekao je i nastavio:

"Trebao nam je ovaj pozitivan rezultat, trebao nam je jedan šok nakon prvog poluvremena. Mi težimo igrati i drago mi je što je Šutalo pogriješio kod gola na taj način jer je pogriješio pokušavajući. Bit ćemo iz utakmice u utakmicu. Najbitnija je pobjeda", zaključio je Bruno.

