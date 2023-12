Nogometaši Varaždina i Osijeka su u susretu su 18. kola HNL-a igrali 2-2 (1-1). Goste je u prednost doveo Ramon Mierez (6), Igor Postonjski (38-11m) i Marin Pilj (69) su pogađali za preokret da bi Slavko Bralić (90+2) u sudačkoj nadoknadi postavio konačni rezultat.

Osijek je poveo u samom otvaranju utakmice kada je Lovrić dugom loptom proigrao Miereza koji se sjurio u kazneni prostor, potom se lijepim driblingom oslobodio dvojice čuvara i preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio gornji lijevi kut Zelenike. Čak četiri minute trajala je provjera Mierezove pozcije putem VAR-a prije no što je ustanovljeno kako je loše postavljeni Bručić ostavio Argentinca u dobroj poziciji.

Do poravnanja su domaći stigli nakon što je lopta koju je iz slobodnog udarca sa 17 metara uputio Mitrovski pogodila Lovrića u dlan desne ruke, a sudac Jović je na intervenciju VAR-a pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je kapetan Postonjski.

Varaždin je do vodstva stigao sredinom nastavka, minutu nakon što je Malenica odličnom intervencijom zaustavio Brodića. No, to nije bilo dovoljno upozrenje gostujućoj obrani jer je Šego odličnom loptom pokušao opet uposliti Brodića koji je pokušao iznuditi slobodni udarac, ali Jović je ostao nijem. No, akciju je pratio Pilj koji je utrčao iz drugog plana, obišao Malenicu i doveo svoju momčad u prednost.

Činilo se kako će to biti i konačni rezultat, ali u drugoj minuti nadoknade Lovrić je poslao upotrebljivu loptu na prvu vratnicu gdje je utrčao stoper Bralić i udarcem nogom svladao Zeleniku za 2-2.

Ovaj remi znači da je Varaždin bez pobjede osam kola u nizu, a Osijek šest.

Peti Osijek sada ima 24 boda, tri manje uz utakmicu više od četvrte Gorice, dok je Varaždin stigao na sedmo mjesto sa 18 bodova, koliko imaju i šesta Lokomotiva te osma Istra 1961. Na vrhu je Hajduk sa 40 bodova, sedam manje uz dvije utakmice manje ima drugi Dinamo.

