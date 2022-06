Giovane Elber jedan je od boljih i popularnijih napadača njemačke Bundeslige u posljednjih 20,30 godina. Godinama je uništavao obrane u dresovima Stuttgarta, Bayerna i kasnije Borussije Monchengladbach te je u 260 utakmica u njemačkom prvenstvu postigao 133 pogodaka i podijelio 56 asistencija.

Elber je u Njemačku stigao iz Milana, a 1994. godine ga je otkupio Stuttgart. Brazilski napadač se proslavio u dresu Bayderna, ali je tamo stigao nakon sjajnih predstava u Stuttgartu. Osim po sjajnom osjećaju za gol, Elber je bio i poznat po svojim nervoznim ispadima i žestokom temperamentu.

Bio je jedan od onih igrača od kojih su suci strepili. Jedno krivo zaleđe, nedosuđeni faul i Brazilac bi potpuno poludio.

Traka i potez za pamćenje

Vrhunac njegovog divljaštva dogodio se u sezoni 1996./1997. kada ga Stuttgart nije htio pustiti u Bayern. On se zbog toga naljutio te je bio nervozniji nego inače. Te je godine skupio pet žutih i dva crvena kartona, a njegov bijes bio mogao se vidjeti na terenu.

Posebno se pamti utakmica iz ožujka 1997. godine, kada je Stuttgart igrao protiv Munchena 1860. Gosti su poveli s 2:0, a Stuttgart je uspio izjednačiti. U 26. minuti je Elber dobio žuti karton jer je vrijeđao glavnog suca, a scena nakon poluvremena obilježila je njegovu karijeru zauvijek. Naime, Elber se u drugom dijelu utakmice na terenu pojavio s crvenom trakom preko usta! Bio je to očajnički potez da se Brazilca natjera da šuti i ne priča sa sucem.

No, ni to mu nije pomoglo da ostane u igri do kraja susreta. U 78. minuti je dobio drugi žuti karton jer je udario protivnika laktom. Elber je znao što ga čeka nakon susreta, pa je odlučio pobjeći od novinara i to kako. Naime, napustio je stadion sporednim ulazom, a tamo su ga čekali prijatelji na skuteru. Sjeo je na motor i nesto, a kasnije više nije komentirao situaciju s trakom preko usta.