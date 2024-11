Gattuso zagrmio: 'Ovo je protiv nogometa i 25 tisuća naših navijača'

Nogometaši Hajduka nisu osvojili tri domaća boda ove subote u 13. kolu HNL-a, odigrali su na Poljudu protiv Istre 1961 1-1, isti rezultat kao i ranije ove sezone u Puli.

Gosti iz Pule su poveli u 66. minuti, a strijelac je bio Mateo Lisica. Do 84. minute je Hajduk bio u zaostatku, a tada ga je poraza spasio Yassine Benrahou pogotkom za konačnih 1-1. Splićani su time nakon poraza u Varaždinu u prošlom kolu opet ostali bez pobjede, a ujedno su propustili šansu dodatno bodovno pobjeći Dinamu koji je u ovom kolu remizirao kod Gorice.

Trener Hajduka Gennaro Gattuso nakon utakmice nije skrivao da je jako ljut na suđenje.

"Ne volim pričati o sucima. Normalno je da oni griješe, kao i mi treneri, i igrači, ali...Ne mogu shvatiti da je u prvih 20 minuta svirano 15 prekršaja, a tek tada se dodijelio prvi žuti karton. Nije mi jasno kako se nije sviralo očito povlačenje za dres Darija Melnjaka. Nakon utakmice četvrti sudac i VAR sudac su mi rekli da je za njih to penal. Nogomet je spektakl, ovo su odluke protiv nogometa i 25.000 naših navijača. Hajduk kao veliki klub zaslužuje poštovanje. Kada se dođe na ovaj stadion suci to moraju poštovati. Trebao se nama svirati penal, a onda ćemo vidjeti kako bi se rasplela utakmica. Pitao sam glavnog suca zašto nije penal, on mi to nije znao objasniti", rekao je pa odgovorio na pitanje je li ovo bio početak pokušaja da se Hajduk izbaci iz borbe za naslov:

"Ne, ne bih tako rekao. Ne želim plakati. Ali, penal na Melnjaku je čist. Četvrti sudac mu kaže da ide gledati, zove ga VAR...Ne želim vjerovati da postoje ljudi koji žele naštetiti klubu. Idemo dalje."

