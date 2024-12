Gattuso najavio Šibenik i objasnio zašto je izbacio dvojac: '30 godina sam u nogometu, nisam vrtlar'

Posljednju utakmicu ove godine Hajduk će odigrati na Šubićevcu protiv Šibenika. Bijeli još mogu uzeti titulu jesenskog prvaka. Za to će im trebati pobjeda nad Šibenikom i kiks Rijeke protiv Slaven Belupa.

Na press konferenciji utakmicu je najavio Gennaro Gattuso koji se prvo dotaknuo situacije s izbačenim Dajakuom i Benrahouom. "Mnogo godina sam u nogometu, ovaj Hajdukov grb i dres zaslužuju mnogo poštovanja. Kao trener imam pravila i od igrača tražim poštovanje", rekao je Gattuso u uvodu pa nastavio: "Profesionalci moraju to biti u punom smislu te riječi, uvijek se moraju dobro ponašati prema momčadi, i kada se pobjeđuje i kada se gubi. U svakom trenutku moraju biti spremni odgovarati za sve svoj postupke kada ih se prozove. Na njima nije da brinu hoće li igrati ili ne. To ne smije utjecati na njihovo ponašanje, niti ono smije utjecati na momčad. Ne volim negativnost kod igrača, a ova dvojica su unijeli dosta negativnosti u momčad. Postoje i drugi igrači koji su negativni, ali ne u ovolikoj mjeri. Problem Hajduka je niz godina ta negativnost. Bit ću tu mjesec, dva četiri, godinu, dvije, tri... Ali dok sam ja trener igrat će makar i dječaci od 15-16 godina, ali neće igrači koji su negativni. Makar izgubio neće igrati oni igrači koji su negativni. Dok sam ja trener igrači će krvariti za ovaj dres i klub", vrlo je jasan bio talijanski strateg i potvrdio da je ovo konačan kraj: "Prije tri mjeseca sam ih vratio u momčad. Pratio sam ih, pričali smo često. Nakon pet razgovora kada netko nešto ne razumije onda je to gotova priča", rekao je Gattuso, a na tu temu još dodao:

"Iznimno sam razočaran. Radije bih da me ubodu nožem nego da mi ovo naprave. Igrač u svakom trenutku mora biti spreman. Ne možeš ne trenirati i onda očekivati da ćeš igrati svaku utakmicu! Nije lijepo vidjeti u svčačionici 24 igrača koji se slažu i četiri-pet igrača koji su stalno pognute glave. Ne mogu shvatiti kako se netko ne raduje uspjehu svog kolege i momčadi. U tim trenucima postajem životinja. To je moj način rada. Ipak sam 30 godina u nogometu, nisam soboslikar ni vrtlar. Ako igrači misle da ne znam što se događa, ja to znam danima prije", zaključio je o Dajakuu i Berahouau Gattuso.

Tu je i trener Hajduka Gennaro Gattuso koji je sjedio u društvu Bore Primorca, člana Uprave za sport splitskog kluba, i svoje supruge Monice Romano

'Za Šibenik je ovo finale Svjetskog prvenstva'

Gattuso je najavio protivnika i uputio apel Hajdukovim navijačima: "Očekuje nas bitka. Oni se pripremaju kao da je ovo finale Svjetskog prvenstva. Ne smijemo razmišljati o panettoneu, kolačima ili vinima, moramo 1000 posto biti koncentrirani na ovu utakmicu. Šaljem ovim putem apel našim navijačima. Vrijeme je Božića i molim ih da mirno, strastveno navijaju za Hajduk, ali da ne uništimo blagdan Božića", apelirao je Mister Gattuso. Gattuso je najavio da ć umjesto Rakitića igrati Sigur ili Pukštas, a dodao je da je Diallo definitivno out, a da su Moufi i Kalik upitni.

