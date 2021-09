U susretu 2. kola H skupine Europske lige Dinamo je na gostovanju u Belgiji pobijedio Genk sa 3:0 osvojivši prve bodove u skupini.

Nakon što je natjecanje u skupini otvorio domaćim porazom od West Hama (0:2), Dinamo je u drugom kolu pružio sjajnu predstavu ostvarivši uvjerljivu pobjedu protiv Genka koji je u prvoj utakmici srušio Rapid u Beču sa 1:0.

Rano vodstvo pa dva penala i crveni za Genk

Modri su sjajno ušli u susret i poveli su već u 10 minuti golom Luke Ivanušeca. Bila je to brza kontra hrvatskog prvaka. Ademi je iznio loptu uposlivši Čopa koji je produžio do Oršića, a ovaj vratio Ivanušecu koji je iz blizine zabio za 1:0.

Dinamo je u 36. minuti bio korak i do drugog gola, no Oršić je pogodio vratnicu. Tri minute kasnije uzvratio je i Heynen, no i on je pogodio okvir gola.

U posljednjim trenucima prvog dijela Dinamo je povećao prednost. Toma je u kaznenom prostoru udario Čopa, finski sudac je provjerio snimku sporne situacije pokazavši na bijelu točku. Bruno Petković je bio siguran za velikih 2:0 nakon prvog poluvremena.

Genk je na otvaranju drugog dijela pojačao pritisak, no Dinamo je prelomio utakmicu u 67. minuti. Vratar Vandevoordt je promašio jednu loptu, nakon čega je Munoz povukao Oršića u gol prilici skrivivši kazneni udarac, a pritom je dobio i crveni karton. Petković je sigurno realizirao jedanaesterac za 3:0.

West Ham također slavio

U drugom susretu iz skupine West Ham je u Londonu pobijedio Rapid sa 2:0, a golove su zabili Declan Rice u 29. minuti i Mohamed Said Benrahma u petoj minuti nadoknade. Rice je zabio i Dinamu u prvom susretu u Zagrebu u pobjedi Čekićara 2:0.

Na ljestvici vodi West Ham sa šest bodova, Dinamo i Genk imaju po tri boda, dok je na začelju Rapid koji je izgubio obje utakmice.

U trećem kolu koje je na rasporedu 21. listopada Dinamo gostuje u Beču kod Rapida, dok će West Ham ugostiti Genk.

Genk - Dinamo 0:3

Strijelci: Ivanušec 10', Petković 45'+, 67'

Genk: Vandevoordt; Cuesta, Lucumi, Munoz, Arteaga – Toma (od 71' Preciado), Heynen, Thorstvedt (od 64' Bogonda) – Ito (od 70' Eiting), Paintsil (od 64' Tresor), Onuachu (od 76' Ugbo)

Dinamo: Livaković; Lauritsen, Franjić (od 70' Leovac), Theophile-Catherine – Ademi (od 65' Gojak), Mišić, Ivanušec od 84' Baturina), Oršić, Ristovski - Petković (od 84' Andrić), Čop (od 70' Menalo)

Kraj utakmice.

90' Igrat će se još šest minuta.

84' Dvostruka promjena kod Dinama. Ivanušec i Petković idu van, a ulaze Andrić i Baturina.

76' Prekinut je susret zbog baklji, jedna je pala i na travnjak, ali uskoro je igra nastavljena.

70' Nove snage na terenu, za Dinamo ulaze Menalo i Leovac, a izašli su Duje Čop i Franjić.

67' GOOOOOOOOOOL! Opet Petković zabija s bijele točke i Dinamo ima ogromnih 3:0 i igrača više! Pogledajte njegov gol OVDJE.

66' Penal za Dinamo i crveni katron za Munoza! Promašio je vratar Vandevoordt loptu, a Oršića je Munoz povukao za dres da ne može doći do lopte. Gleda se VAR, ali jasno je sve. Penal za Dinamo!

65' Nema u drugom dijelu toliko šansi kao u prvom, odlično je to za Dinamo, kao da su malo ispuhane ove momčadi. Ipak se u prvom dijelu igralo u jakom tempu i jasno je da nakon sat vremena igrači padnu. Sad i prva zamjena kod Dinama, izlazi Ademi, a ulazi Gojak.

57' Sudar glavama - Onuachu i Theophile su se sudarili i malo legli na travu, ali nije ništa strašno i nastavit će s igrom.

52' Genk je uzeo loptu u svoje noge na startu prvog dijela. Dinamu to čak i odgovara jer nemaju Belgijanci neku veliku ideju na postavljenu obranu.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog dijela. Odličnih 45 minuta gledali smo, pregršt prilika i akcija, doduše, obrane su mogle odraditi i bolje poluvrijeme, ali najvažnije je da Dinamo ima vodstvo od 2:0.

45'+ GOOOOOOOOOL! Bruno Petković zabija s bijele točke i to je 2:0 za Dinamo! Pogodak Petkovića i prekršaj za kazneni udarac možete pogledati OVDJE.

45' Penal za Dinamo. Toma je pogodio Duju Čopa po nogama i VAR-soba je javila da to mora biti kazneni udarac. Glavni sudac Mattias Gestranius pogledao je i sam tu situaciju te nije imao izbora nego pokazati na bijelu točku.

39' Ovo je bilo opasno! Dvije šanse nanizao je Genk. Najprije je Paintsilu skinuo čistu šansu Livaković, a onda je Heynen pogodio vratnicu s 10 metara.

38' Trese se greda! Odigrao je Dinamo odličnu akciju, Ivanušec je pronašao Oršića na 20 metara, a ovaj pucao sjajno, no greda se ispriječila na putu do mreže šteta, ali ohrabrujuće za Dinamo.

35' Petković je izgubio dvije lopte zaredom, pokušao je dva duga i riskantna dodavanja koja su lako presjekli igrači Genka.

29' Genk bi htio nekako na brzinu stići do poravnanja, ali Dinamo zasad uspjeva odolijeti njihovim napadima. traži se Onuachu u napadu, on zasad privlači najviše pažnje obrambenih igrača Dinama, no ništa značajnih nije još napravio.

21' Ima Dinamo problema s branjenjem bočnih pozicija, curi dosta po toj lijevoj strani, gdje nema pravog lijevog bočnog igrača i "nanjušili" su to igrači Genka.

15' Dinamo u još jednoj kontri, ovaj put je Petković bio u završnici, nije to bilo tako loše, ali pucao je Petko pored vratnice. Šteta, ali jasan je Krznarov plan igre u ovoj utakmici i zasad pali.

12' Pojavila se nervoza u redovima Genka, kapetan Heynen ima žuti karton i morat će do kraja susreta malo spustiti razinu agresije.

10' GOOOOOOL! Luka ivanušec zabija u 10. minuti za vodstvo Dinama! Sijevnula je kontra koju je pokrenuo Ademi, osvojio je puno prostora kapetan Dinama, dao loptu do Čopa koji je proigrao Oršića, a ovaj je pronašao Ivanušeca u sredini. Luka je pogodio hladnokrvno za vodstvo Dinama i šok za domaćine. Pogledajte taj pogodak OVDJE.

7' Vidjeli smo u akciji centarfora Genka Onuachua, čovjeka o kojem se mnogo pisalo ovih dana. Uistinu imponira visinom i snagom, a pokazao je već u par navrata da zna dobro odigrati kao martinela. On bi trebao biti najveća opasnost za Modre večeras.

5' Pritišće Genk od prve minute, domaćini već sad pokazuju da se neće štedjeti u ovoj utakmici. Njihova je namjera jasna - idu po tri boda bez puno respekta prema Dinamu.

1' Počela je utakmica. Sretno, Dinamo!

19:30 - Stigli su početni sastavi, a zanimljivo je da je Damir Krznar ponovo na lijevi bok u formaciji 3-5-1-1 (ili 3-5-2, kako vam je draže) postavio Mislava Oršića koji je čisto lijevo krilo. Također, Bruno Petković trebao bi se, uz Duju Čopa, više povlačiti na poziciju "desetke".

19:00 - Nogometaši Dinama večeras od 21.00 igraju 2. kolo skupine H Europske lige. Suparnik Plavima na prvom gostovanju sezone u natjecanju po skupinama EL je belgijski Genk.

'Vjerujem da imamo što pokazati'

Momčad Damira Krznara traži prve bodove u Europi ove sezone. U prvom je kolu na Maksimiru poražena od West Hama 2:0. S druge strane, Genk je u Beču pobijedio Rapid 1:0. Prijenos utakmice možete gledati na programu Arena Sport 1.

"Spremni smo i jedva čekamo utakmicu. Vjerujem da imamo što pokazati. Očekuje nas prvo ovosezonsko gostovanje u skupini Europske lige protiv protivnika kojeg iznimno cijenimo i respektiramo, ali isto tako došli smo puni optimizma i vjerujemo da možemo pružiti odličnu partiju. Vjerujem kako možemo parirati protivniku i nadamo se pobjedi. Ne bi želio nagađati o rezultatu, mi smo koncentrirani na svoju izvedbu. Ako će naša izvedba biti po planu, ako ćemo zadovoljiti u trci i htijenju i ako će realizacija funkcionirati, onda će i rezultat biti povoljan", kazao je uoči utakmice Damir Krznar.

West Ham vodeći u skupini H

U skupini H West Ham je vodeći sa 3 boda. Genk je drugi s istim brojem bodova ali s lošijom gol razlikom (1-0). Rapid je na 3. mjestu dok je Dinamo 4.