Ugledna talijanska La Gazzetta dello Sport objavila je zanimljiv članak o hrvatskom reprezentativcu i ponajboljem igraču Intera, Marcelu Brozoviću. Gazzetta je primijetila da s Interom nešto baš i ne valja ako u njihovoj prvoj momčadi nema Brozovića i potkrijepili su to činjenicom da su u tri utakmice kada ga nije bilo tri puta odigrao vrlo loše.

Dva puta su kiksali bez Brozovića i jednom, protiv Empolija u Kupu, dobili tek nakon produžetaka. Brozović je propustio i ogled s Torinom u kojem ga je zamijenio Matias Vecino, koji je odradio podosta loš posao, koji Marcelo inače odrađuje, i Inter može biti zadovoljan bodom.

Gazzetta je došla do zaključka da je Inter bez Brozovića znatno bezopasniji i slabiji, odnosno da je njegov izostanak za Nerazzure postao veliki problem.

"Brozović je nezamjenjiv još od početka sezone, a kada ga je Inzaghi preselio na klupu protiv Empolija u Kupu, u veznom redu ga je zamijenio Vecino i silno se mučio pri obavljanju zadataka. U drugoj utakmici pokušao ga je zamijeniti Nicolo Barella, ali to je također bio promašaj jer se Barella previše trošio i bio je dezorijentiran. Niti on nije uspio obavljati Brozovićeve dužnosti, niti je držao njegovu dinamiku igre, a uz sve to često je ostajao bez zraka. Sada u trećoj utakmici opet je igrao Vecino i vidjelo se koliko je imao slab učinak. Sada imamo tri dokaza da je Inter ovisan o Brozoviću i predstoji pronaći rješenje", navodi Gazzetta.

Rješenje problema

Zatim navode u tko je krivac za taj problem i kako ga riješiti.

"Problem leži u upravi kluba jer nisu osigurali zamjenu za Brozovića. Inzaghi je priznao da se problem s Hrvatom mogao izbjeći da je Stefano Sensi ostao u klubu, odnosno, da ga nisu poslali na posudbu. Sensi ima dovoljno snage i fizički je dovoljno sposoban za obavljanje Brozovićevih zadataka, ali su ga posudili Sampdoriji i mogli bi gadno zažaliti. Inzaghi u rosteru još ima Roberta Gagliardinija i Artura Vidala, koji bi bili možda i realniji izbor od Barelle i Vecina. Čileanac bi možda bio najbolji izbor, s obzirom na to da ima iskustva. Opcija možda može biti i Calhanoglu, ali teško da će njega koristiti na Brozovićevoj poziciji jer korisniji je na lijevoj strani. Kraj sezone se bliži, a svaki propao eksperiment oko Brozovićeve zamjene je veliki rizik, rješenje se mora pronaći što je prije moguće", zaključuje Gazzetta.

Moramo primijetiti kako sličan problem s Brozovićem ima i hrvatska reprezentacija, odnosno, kako Zlatko Dalić dosta teško pronalazi zamjenu za njega. Pokušavali su odraditi njegov posao brojni hrvatski nogometaši, od Badelja, Kovačića, Modrića, Rakitića, ali nitko to ne radi tako dobro kao Broz. Srećom po Hrvatsku Brozović je gotovo u svakoj utakmici spreman i na raspolaganju.